Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào

Truyền thông Lào nhấn mạnh xung lực mới trong hợp tác nghị viện và kết nối chiến lược với Việt Nam

Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, mở ra định hướng tăng cường giám sát các dự án hạ tầng giao thông kết nối chiến lược và chuẩn bị cho "Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027".

Trang tin chính thức của cơ quan lập pháp Lào Phouthen Paxaxon (Đại biểu Nhân dân) ngày 3/11 đã đăng tải thông tin đậm nét về cuộc hội đàm chính thức giữa Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hà Nội. Bài viết nêu bật các đề xuất hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị 2027"; tăng cường giám sát các dự án hạ tầng giao thông kết nối chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động lập pháp; đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác giữa Hội đồng nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới.

Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) đưa tin về cuộc gặp làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú. (Ảnh chụp màn hình)

Thời báo Vientiane Times (ấn phẩm tiếng Anh) đăng tải bài viết với nhan đề “Quốc hội Lào và Việt Nam tăng cường quan hệ chiến lược”. Bài viết nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt sau khi được bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào tháng 12/2025. Điều này khẳng định tầm nhìn chung, sự gắn kết lợi ích chiến lược và cam kết hợp tác lâu dài hướng tới phát triển bền vững, tự chủ và thịnh vượng cho hai nước.

Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) đưa tin đậm nét về cuộc gặp làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Bên cạnh đó, các trang tin đối ngoại của Lào nhận định, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và quan hệ "gắn kết chiến lược" Lào - Việt Nam nói chung, góp phần củng cố vững chắc nền tảng quan hệ ngoại giao tin cậy giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào VOV.VN - Chiều nay (3/11), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức nước ta.