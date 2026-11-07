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Truyền thông Nhật Bản rất trọng thị chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Bảy, 17:07, 07/11/2026
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VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, các báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt đăng tin về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này, thể hiện một sự quan tâm, trọng thị dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tờ Sankei – một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản số ra ngày 21/10, đăng tải bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo tối cao của Việt Nam sẽ phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản; chuyến thăm vào tháng 11 nhằm khẳng định sự hợp tác”, trong đó cho biết Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành các bước điều phối để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, nhân chuyến thăm dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 11.

Theo Sankei, động thái này nhằm mục đích thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đối với dư luận trong và ngoài nước, trong bối cảnh cả Nhật Bản cũng như Việt Nam đều đang nỗ lực tăng cường quan hệ và Nhật Bản tiếp tục là quốc gia hỗ trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, theo đó, bài phát biểu được cho là sẽ đề cập đến việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

truyen thong nhat ban rat trong thi chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
NHK đăng tin trang trọng về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. 

Tiếp đó, vào ngày 23/10, các cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, Mainichi, Jiji Press… đồng loạt đăng tải thông tin về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này và cho biết “trong thời gian chuyến thăm, dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm ​​sẽ hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, đồng thời tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Takaichi Sanae”.

NHK dẫn lời Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các nhấn mạnh “Là đối tác chiến lược toàn diện, Nhật Bản và Việt Nam không chỉ tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, kinh tế cho đến giao lưu nhân dân, mà còn đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ giúp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn nữa”.

Các cơ quan truyền thông hàng đầu Nhật Bản đều có chung nhận định cho rằng chuyến thăm Nhật Bản của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam và phu nhân sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần đưa mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới, hứa hẹn nhiều thành tựu lớn lao hơn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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