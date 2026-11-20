Sáng nay (20/11), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Theo kết quả biểu quyết điện tử: Có 471 đại biểu tham gia; 463 đại biểu tán thành, chiếm 92,79%; 2 đại biểu không tán thành và 6 đại biểu không biểu quyết.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày, cho biết dự thảo đã bổ sung chính sách hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, làm rõ đối tượng trẻ em được nhận làm con nuôi và siết điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua bổ sung chính sách hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, làm rõ đối tượng trẻ em được nhận làm con nuôi và siết điều kiện đối với người nhận con nuôi.

Cụ thể, Điều 14. Điều kiện của người nhận con nuôi quy định:

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: Là người độc thân hoặc cặp vợ chồng được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi; Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; Có tư cách đạo đức tốt.

Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ; đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách; Đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình; về các hành vi xâm hại trẻ em.

Người đã từng bị kết án về một trong các tội cố ý được quy định tại chương về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội loạn luân; tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp; tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội chứa mại dâm; tội môi giới mại dâm; tội mua dâm người dưới 18 tuổi; một trong các tội được quy định tại chương về các tội phạm về ma túy; một trong các tội được quy định tại chương về các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; một trong các tội được quy định tại chương về các tội xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự.