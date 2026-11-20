Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Luật Luật sư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua bổ sung nhiều quy định mới về điều kiện tuyển chọn luật sư, tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, Điều 7 về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư quy định: Tiêu chuẩn luật sư bao gồm: Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực; Có bằng cử nhân luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; Hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư; Đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư hoặc được Hội đồng tuyển chọn luật sư đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Người có bằng luật sau đại học tại quốc gia không đào tạo cử nhân luật muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, phải tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, hoàn thành 12 tháng tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Người muốn hành nghề luật sư phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có Chứng chỉ hành nghề luật sư; Là thành viên của một Đoàn Luật sư và được cấp Thẻ luật sư.

Luật cũng quy định, Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Luật cũng bổ sung quy định chi tiết việc Tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư.

Theo đó, Điều 10: Tuyển chọn luật sư quy định:

Việc tuyển chọn luật sư được thực hiện thông qua hình thức sau đây:

Tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư; Xét hồ sơ để đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư của người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Hội đồng tuyển chọn luật sư có trách nhiệm tuyển chọn luật sư. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập bao gồm đại diện: Lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; cơ quan tiến 8 hành tố tụng; cơ sở đào tạo nghề luật sư; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; chuyên gia; luật sư.

Luật sư nước ngoài có bằng cử nhân luật của Việt Nam, tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư ở Việt Nam, hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư ở Việt Nam thì được tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư để được tư vấn pháp luật Việt Nam.

Kỳ thi quốc gia về luật sư nhằm đánh giá nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, kỹ năng hành nghề luật sư do Hội đồng tuyển chọn luật sư tổ chức.

Người được miễn tập sự hành nghề luật sư và đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 7 của Luật này thì không phải tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư và gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Hội đồng tuyển chọn luật sư.

Hội đồng tuyển chọn luật sư có trách nhiệm xem xét hồ sơ, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư của người được miễn tập sự hành nghề luật để Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 69-KL/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, lấy người dân làm trung tâm và cắt giảm thủ tục hành chính. Mô hình này chuyển đổi một cách căn bản bản chất đánh giá: từ chỉ kiểm tra kết quả tập sự sang đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề”.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định, việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi. Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư; Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.