Tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

TS Đoàn Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng, yêu cầu này có ý nghĩa rất quan trọng, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, thể hiện bước phát triển trong nhận thức lý luận của Đảng về xây dựng Đảng cầm quyền.

TS Đoàn Trung Dũng phân tích, xét về phương diện lý luận, tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc sửa chữa khuyết điểm, chỉnh đốn tổ chức, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Trong tiến trình đổi mới, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn tính quy luật của việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

Theo TS Đoàn Trung Dũng, xét về phương diện lý luận, tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Khi trở thành đảng cầm quyền, Đảng không chỉ có trách nhiệm hoạch định đường lối chính trị mà còn phải lãnh đạo nhà nước và xã hội, tổ chức hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng của mình. Chất lượng lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, cầm quyền cũng đặt Đảng trước những nguy cơ như quan liêu, xa dân, chủ quan, tự mãn và tha hóa quyền lực nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả. Mặt khác, thực tiễn luôn luôn vận động và phát triển, trong khi nhận thức, năng lực tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng cần không ngừng được bổ sung, hoàn thiện.

“Vì vậy, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện không chỉ là yêu cầu khách quan của thực tiễn mà còn là nhu cầu tự thân, là vấn đề có tính quy luật để Đảng giữ vững bản chất cách mạng, duy trì năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và khả năng phát triển của mình. Một đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước thì trước hết bản thân Đảng phải không ngừng tự đổi mới”, TS Đoàn Trung Dũng nhấn mạnh.

Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

TS Đoàn Trung Dũng cho rằng, yêu cầu nâng tầm năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện còn bắt nguồn từ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045, cùng với những biến đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và môi trường quốc tế vừa tạo thời cơ, vừa đặt ra những thách thức chưa từng có, đòi hỏi ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Đảng cần đổi mới để thích ứng với sự vận động của thực tiễn và phải có năng lực dự báo, kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, nâng cao chất lượng hoạch định đường lối, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền. Muốn đưa đất nước phát triển lên một trình độ mới, bản thân Đảng cũng phải không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo, cầm quyền của mình.

Chủ động khắc phục hạn chế, phòng ngừa nguy cơ từ bên trong

TS Đoàn Trung Dũng nhận xét, thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đặt ra đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện.

Bên cạnh những kết quả rất quan trọng đã đạt được, 4 nguy cơ mà Đảng cảnh báo chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là phân cấp, phân quyền chưa gắn đồng bộ với trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát quyền lực; tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm quyết định vẫn còn diễn ra. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn diễn biến phức tạp… Những hạn chế này làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền, cản trở việc khơi thông các nguồn lực và động lực phát triển của đất nước.

“Điều đó cũng cho thấy vấn đề đặt ra không chỉ là nhận diện đúng hạn chế, khuyết điểm mà còn phải nâng cao năng lực tổ chức khắc phục và hoàn thiện cơ chế để ngăn ngừa sự tái diễn. Vì vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý nghiêm minh những sai phạm đã xảy ra, mà phải nâng cao khả năng dự báo, nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và tự khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ngay từ trong mỗi tổ chức Đảng”, TS Đoàn Trung Dũng nêu quan điểm.

TS Đoàn Trung Dũng cho rằng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thái độ đối với khuyết điểm là thước đo bản lĩnh và sự trưởng thành của một đảng cách mạng. Điều quan trọng là phải có đủ bản lĩnh để nhìn nhận khuyết điểm, có đủ năng lực để sửa chữa khuyết điểm và có cơ chế để ngăn ngừa khuyết điểm tái diễn.

Tạo bước phát triển mới trong tư duy lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền

Theo TS Đoàn Trung Dũng, nâng tầm năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên của Đảng là bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện cầm quyền.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 31 là không chỉ nhấn mạnh yêu cầu tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên, mà còn đặt ra yêu cầu nâng tầm năng lực thực hiện các quá trình đó. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn và tự hoàn thiện là ba quá trình có mối quan hệ biện chứng, thống nhất và thúc đẩy lẫn nhau. Tự đổi mới tạo động lực phát triển; tự chỉnh đốn khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giữ vững nền tảng chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức để đổi mới đúng hướng; tự hoàn thiện là quá trình không ngừng nâng cao trình độ và chất lượng lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh Ngọc Thành

TS Đoàn Trung Dũng khẳng định, chỉnh đốn không chỉ nhằm loại bỏ cái sai mà còn phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và năng lực sáng tạo. Đổi mới không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo mà còn phải củng cố bản chất cách mạng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Việc nhấn mạnh nâng tầm năng lực cũng có nghĩa là phải làm cho tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện trở thành khả năng nội sinh của Đảng, được bảo đảm bằng thể chế, cơ chế, phương thức và văn hóa tổ chức phù hợp; đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của nhân dân. Vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải xây dựng năng lực để Đảng có thể tự làm cho mình ngày càng trong sạch, vững mạnh. Khi năng lực ấy trở thành sức mạnh nội sinh, thành nhu cầu tự thân và được bảo đảm bằng những cơ chế vận hành thường xuyên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới thực sự chủ động, có chiều sâu và bền vững.

“Nâng tầm năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện thường xuyên của Đảng vừa là yêu cầu có tính quy luật, vừa là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, đồng thời thể hiện bước phát triển trong tư duy lý luận về Đảng cầm quyền. Đây là định hướng có ý nghĩa then chốt nhằm phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm Đảng luôn ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, TS Đoàn Trung Dũng nhấn mạnh.