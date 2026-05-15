Từ một mét vỉa hè đến tầm nhìn phường xã hội chủ nghĩa ở Lào Cai

Phường chủ động "đi trước một bước", dân đồng thuận ủng hộ

Tại đô thị cửa ngõ, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, tạo tiền đề vững chắc cho mô hình phường xã hội chủ nghĩa, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng.

Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ của phường Lào Cai đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả, các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong.

Diện mạo tuyến đường Hồng Hà (phường Lào Cai) trước và sau đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường.

Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, sự thay đổi này mang một ý nghĩa khác vì cái chung. Bà Hồng chia sẻ, ngồi lùi vào thế này đương nhiên mức độ bán hàng cũng sẽ kém đi. Nhưng khi bản thân bà khi chấp hành chủ trương của Nhà nước thì cũng thấy đường phố đẹp hơn, ô tô đi lại thông thoáng hơn.

"Bản thân mình cũng an toàn hơn, không lo xảy ra tai nạn. Ngồi phía trong thì mưa nắng cũng không ảnh hưởng", bà Hồng bày tỏ.

Việc nhượng bộ lợi ích cá nhân trước kỷ cương chung chính là biểu hiện cao nhất của ý thức tự giác và trách nhiệm công dân. Đây là hạt nhân cốt lõi để kiến tạo một phường xã hội chủ nghĩa. Và khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm, phục vụ chính là lời đáp từ tương xứng của bộ máy công quyền tại phường Lào Cai.

Sự đồng thuận của người dân là yếu tố cốt lõi để xây dựng thành công mô hình phường xã hội chủ nghĩa.

Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động "đi trước một bước" với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một phường xã hội chủ nghĩa.

Câu chuyện hỗ trợ di dời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng sống động. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền phường Lào Cai đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động.

"Cứ nghĩ quy trình phải hàng tháng trời, thế nhưng đây chỉ một tuần sau đã có văn bản giới thiệu vị trí quỹ đất mới. Khi giới thiệu vị trí xong, phường đã trực tiếp vào họp dân và cho doanh nghiệp thỏa thuận với dân luôn. Tôi thấy mô hình 2 cấp thuận tiện hơn ngày xưa rất nhiều, tác phong làm việc của tất cả các bộ phận đều rất tốt, tạo mọi điều kiện", anh Séo Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp chia sẻ sự bất ngờ khi thủ tục được giải quyết thần tốc.

Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp, đến việc sắp xếp lại một mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của Đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại phường Lào Cai.

Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giúp giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động thuộc Công ty TNHH sản xuất chế biến lâm sản Lào Cai

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo

Đề án phường xã hội chủ nghĩa đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030: thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng, để chạm đến những tiêu chí của một phường xã hội chủ nghĩa, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết, muốn có một phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.

"Cơ sở vật chất nói thật có tiền là làm được hết, nhưng văn hóa, con người mới là quan trọng. Đường sá làm ra to đẹp mà xe cộ chạy lung tung phá nát là hết, hay các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm thì cũng hỏng", ông Huy nhấn mạnh.

Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ.

Ở đó, để đi tới đích của phường xã hội chủ nghĩa, tư duy "quản lý mệnh lệnh" đang nhường chỗ cho "quản trị cộng đồng", lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất.