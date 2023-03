"Từng chữ, từng lời dạy của Bác đối với CAND mãi mãi còn nguyên giá trị"

Sáng 6/3 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ là dịp để toàn lực lượng CAND ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giúp CBCS CAND nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa giá trị, tầm quan trọng và tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự lễ kỷ niệm

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và các Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại biểu công an hưu trí và thế hệ trẻ công an nhân dân, người có công và thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân; các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đầu năm 1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công” trong toàn lực lượng CAND. Sau khi dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, ông Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu XII đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ Nội san “Bạn dân” số Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, ông Hoàng Mai báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu – Đông năm 1947; đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho CBCS Công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí Công an.

Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Bác dạy: “… Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Đặc biệt, trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Những nội dung ngắn gọn, súc tích trong thư Bác Hồ gửi Giám đốc Sở Công an Khu XII, nhất là Sáu điều Bác dạy CAND đã khái quát toàn diện hình ảnh người Công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có lý tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác về “Tư cách người công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và Dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ và hy sinh; vô cùng phong phú và cao đẹp. Người đã để lại cho Đảng ta, Nhà nước ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đặc biệt, Người đã để lại nhiều di thư, lời huấn thị vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh (theo thống kê sơ bộ, có tới 125 lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân), trong đó có Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về "Tư cách người Công an cách mệnh”.

“Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng bí thư cũng nêu rõ, Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáu điều dạy đó "quý lắm", "thiêng liêng lắm" và có "ý nghĩa sâu sắc lắm"; từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ công an chúng ta phải luôn luôn "Dĩ công vi thượng" (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết) trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Và thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"; thực sự là những chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam trong sạch, anh hùng!

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nói một cách vắn tắt, có thể hiểu Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đó là: Quan hệ nội tâm, nội tại của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an (đó là đối với tự mình); quan hệ bên ngoài của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an (đó là đối với đồng sự, đối với Nhân dân, đối với Chính phủ, đối với địch); quan hệ của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an với công việc là những việc mình cần làm, được làm, và kiên quyết phải làm bằng được theo bổn phận, trách nhiệm, theo sự phân công. Đây cũng là sự thống nhất, kết hợp nhuần nhuyễn, không tách rời giữa "Đức" và "Tài", những biểu hiện rõ rệt về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức cần phải có của người công an cách mạng; trong đó "Đức" là gốc, là cơ sở; "Tài" là điều kiện để phát huy các phẩm chất tốt đẹp và cống hiến; có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống dân tộc với yếu tố thời đại; hàm chứa, hình thành, giữ gìn, khẳng định tính Đảng, tính giai cấp, tính Nhân dân của công an nhân dân, góp phần quan trọng hình thành nên cốt cách, phong cách, bản lĩnh, văn hoá của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh!

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an nhân dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu đối với toàn thể lực lượng CAND trong cả nước cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu". Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân trong công an nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng CAND

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị "đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính", bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày. Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là lời căn dặn đối với một lực lượng đặc thù, một lĩnh vực hoạt động đặc thù mà sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai cũng phải tự mình thường xuyên soi vào. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ; trung thực và khiêm tốn; kính trọng và lễ phép với Nhân dân; biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật; đề cao lòng tự trọng. Đây là những yêu cầu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân - những công bộc của dân, phải tự ý thức, tự giác ngộ, trở thành một nhu cầu tự tại trong bản thân mình. Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ "với tự mình", "với đồng sự", "với Chính phủ và Nhân dân", "với đối tượng, đối tác và kẻ địch", phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào", Tổng bí thư đề nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bằng khen và Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho lực lượng CAND

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, cần gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tinh thần là học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải được cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII và khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao bằng khen cho các cá nhân tập thể gương mẫu trong việc thực hiện 6 điều Bác dạy CAND

Dịp này thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho toàn thể Lực lượng Công an Nhân dân vì những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao bằng khen tuyên dương 75 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy./.