Tuổi trẻ Công an Cao Bằng về cơ sở hỗ trợ Đề án 06

Tại một số địa bàn khó khăn, đoàn viên trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với lực lượng cơ sở để giải quyết từng hồ sơ, từng vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án 06.

Phong trào được triển khai tại 8 địa bàn gồm Trùng Khánh, Nam Tuấn, Khánh Xuân, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Ca Thành và phường Thục Phán. Trước mỗi đợt hỗ trợ, đoàn viên phối hợp Công an cấp xã rà soát khối lượng công việc, xác định những nhóm cần hướng dẫn và bố trí lực lượng phù hợp. Vì vậy, hoạt động không dừng ở tuyên truyền chung mà đi vào các việc cụ thể như tiếp nhận hồ sơ căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cập nhật dữ liệu dân cư, đất đai, cư trú và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người cao tuổi cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2

Tại các xã Khánh Xuân, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Quảng Lâm, đoàn viên thanh niên đã có 4 ngày trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với Công an cấp xã và người dân. Thời gian bám địa bàn giúp lực lượng tăng cường nắm rõ hơn điều kiện đi lại, khả năng tiếp cận công nghệ và những điểm chưa đồng nhất trong hồ sơ của từng khu vực; từ đó xử lý ngay những việc thuộc thẩm quyền hoặc hướng dẫn người dân bổ sung đúng yêu cầu.

Kết quả bước đầu cho thấy đã có gần 1.200 tài khoản định danh điện tử mức 2 được kích hoạt; hơn 500 hồ sơ căn cước được tiếp nhận; hơn 61.000 dữ liệu đất đai được làm sạch và bổ sung hơn 750 hồ sơ cư trú. Thông tin địa giới hành chính trong hàng nghìn hồ sơ hộ gia đình, nhân khẩu cũng được rà soát, cập nhật. Lực lượng đoàn viên cũng hỗ trợ định danh, tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước cho hàng chục trẻ em dưới 6 tuổi; phát giấy mời tới các gia đình có người chưa làm căn cước, định danh điện tử; tra cứu, sắp xếp hồ sơ tàng thư và hướng dẫn người dân thao tác trên dịch vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại xã Bảo Lâm

Đại úy Phạm Xuân Trường, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Đối với phong trào tuổi trẻ công an Cao Bằng dành ngày cuối tuần đồng hành cùng công an cấp xã xung kích thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Theo tôi điều quan trọng nhất của phong trào không chỉ là hoàn thành bao nhiêu hồ sơ, hay là xử lý bao nhiêu dữ liệu; mà còn là việc đoàn viên thanh niên có mặt tại cơ sở để cùng lực lượng công an cấp xã chia sẻ công việc, trực tiếp đồng hành cùng với người dân. Những lúc cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc thì chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn cái khó khăn của từng địa bàn, từng gia đình, để từ đó sẽ hỗ trợ được đúng nhu cầu, đúng việc, từ đó đạt hiệu quả cao hơn".

Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục duy trì các đợt hỗ trợ, căn cứ nhu cầu và khối lượng công việc của từng địa bàn để điều phối lực lượng, ưu tiên những nơi còn thiếu nhân lực hoặc người dân gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ số. Hiệu quả của những ngày cuối tuần về cơ sở vì thế được thể hiện ở những kết quả rất cụ thể để hồ sơ được hoàn thiện tại chỗ, dữ liệu được chuẩn hóa, người dân bớt một lần đi lại và Công an cấp xã có thêm lực lượng giải quyết công việc.