Tuổi trẻ lực lượng vũ trang vững bước dưới cờ Đảng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang ở tỉnh không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn lực lượng hiện có 27 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 1.700 cán bộ, đoàn viên; đồng thời thành lập 102 chi đoàn quân sự cấp xã với hơn 5.200 đoàn viên.

Thượng tá Trương Minh Hồng, Ủy viên Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk biểu dương những kết quả đạt được của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng thời gian qua.

Năm 2025, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đắk Lắk đã triển khai 136 mô hình, sáng kiến, trong đó 8 sáng kiến đạt giải cấp Quân khu. Đoàn viên thanh niên cũng xung kích tham gia phòng, chống thiên tai với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; tham gia vận chuyển hàng hóa cứu trợ, góp phần khắc phục hậu quả bão lũ. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được duy trì thường xuyên với hơn 1.200 ngày công, sửa chữa 26 căn nhà, trao tặng trên 3.600 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tập thể Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 vinh dự được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng cờ thi đua “ Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên” năm 2025.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, với 37 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm 2025.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên, qua đó lan tỏa các điển hình tiên tiến, tạo động lực để tuổi trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Là một trong những cá nhân được tuyên dương, Trung úy Nguyễn Văn Liếng, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Xuân Đài, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Là thế hệ trẻ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chúng tôi luôn khắc ghi rằng mỗi tấc đất biên cương, mỗi sải biển quê hương đều là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Đài xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc”.