中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang vững bước dưới cờ Đảng

Thứ Năm, 16:35, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang vững bước dưới cờ Đảng”, nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang ở tỉnh không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Toàn lực lượng hiện có 27 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 1.700 cán bộ, đoàn viên; đồng thời thành lập 102 chi đoàn quân sự cấp xã với hơn 5.200 đoàn viên.

Thượng tá Trương Minh Hồng, Ủy viên Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk biểu dương những kết quả đạt được của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng thời gian qua.

Năm 2025, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đắk Lắk đã triển khai 136 mô hình, sáng kiến, trong đó 8 sáng kiến đạt giải cấp Quân khu. Đoàn viên thanh niên cũng xung kích tham gia phòng, chống thiên tai với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; tham gia vận chuyển hàng hóa cứu trợ, góp phần khắc phục hậu quả bão lũ. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được duy trì thường xuyên với hơn 1.200 ngày công, sửa chữa 26 căn nhà, trao tặng trên 3.600 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tập thể Đoàn cơ sở Trung đoàn 584 vinh dự được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng cờ thi đua “ Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên” năm 2025.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, với 37 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm 2025.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên, qua đó lan tỏa các điển hình tiên tiến, tạo động lực để tuổi trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên.

Là một trong những cá nhân được tuyên dương, Trung úy Nguyễn Văn Liếng, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Xuân Đài, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Là thế hệ trẻ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chúng tôi luôn khắc ghi rằng mỗi tấc đất biên cương, mỗi sải biển quê hương đều là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Đài xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc”.

Lực lượng vũ trang Đắk Lắk học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

VOV.VN - Chiều 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời quán triệt nội dung các Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị, cùng một số văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các cấp trong tình hình mới.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk tuyên lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy quân sự cờ Đảng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ trong hành trình xóa nhà tạm ở biên giới Gia Lai

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trong thế trận biên phòng toàn dân thời kỳ mới

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ra quân huấn luyện và thi đua trong đợt bầu cử

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội