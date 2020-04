Tướng quân đội bức xúc trước tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây là không thể chấp nhận được. Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước quốc tế năm 1982 về Luật Biển mà Trung Quốc đã ký và phê chuẩn. Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã lên án và sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật” – Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhấn mạnh điều này khi nói đến những động thái làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và khu vực thời gian gần đây của Trung Quốc.

Thời gian qua, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp do Trung Quốc tiến hành hàng loạt các hoạt động trái phép trên các đảo và bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn cho hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Mới đây nhất, ngày 18/4 Trung Quốc ngang nhiên công bố phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là "khu Tây Sa" và "khu Nam Sa" để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Việc Trung Quốc khẳng định cái gọi là “chủ quyền” ở Hoàng Sa và Trường Sa là vô căn cứ, không có giá trị, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn (Ảnh: Việt Đức- VOV.VN)

Theo Trung tướng Khuất Duy Tiến, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tài liệu lịch sử này hiện vẫn đang được lưu giữ, thậm chí được viết bằng chữ Hán và người Trung Quốc đọc tài liệu này rất nhiều.

“Tổ tiên người dân đất Việt đã đến Hoàng Sa, Trường Sa làm gì đều đã được lưu lại trong sử sách. Đến thời kỳ thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hòng xâm lược Việt Nam thì Hoàng Sa, Trường Sa vẫn do người Việt Nam quản lý. Nhưng đến năm 1974, Trung Quốc lợi dụng tình hình chiến tranh đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Khi có vụ kiện năm 2016, mặc dù Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vô giá trị nhưng họ vẫn không từ bỏ âm mưu. Người Trung Quốc quen lấy cái mạnh để uy hiếp người yếu. Họ sẵn sàng làm những chuyện trái với lương tri, trái với đạo lý để đạt được mục đích độc chiếm Biển Đông” – nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 nhấn mạnh.

Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong hàng trăm trận đánh từ kháng chiến chống Pháp tới chống Mỹ, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979... hơn ai hết, vị tướng quân đội thấu hiểu được cái giá của chiến tranh để giành được độc lập chủ quyền ngày nay. Và ông luôn tin rằng, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế sẽ đấu tranh để khống chế tham vọng của Trung Quốc.

Lên tiếng trước hành vi sai trái của Trung Quốc thời gian gần đây, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu nhìn lại lịch sử thì ông không lạ gì hành động bành trướng của Trung Quốc. Khi cộng đồng quốc tế đang dồn mọi tiềm lực để chống lại một thảm họa khủng khiếp - dịch Covid-19, bùng phát từ Trung Quốc và đã lan rộng đến hầu hết các nước, thì quốc gia này lợi dụng tình hình để đưa ra các hành động khiêu khích ở Biển Đông. Việc Trung Quốc ngang nhiên ra quyết định thành lập cái gọi là “khu Tây Sa”, “khu Nam Sa” là hành động cực kỳ nham hiểm, đáng lên án.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4. (ảnh: KT)

Tướng Thước cho biết, Việt Nam là nước láng giềng, sống cạnh Trung Quốc hàng ngàn năm, nên hơn ai hết, chúng ta hiểu và phải luôn luôn cảnh giác trong bất kỳ trường hợp nào. Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng khi đất nước lâm nguy thì sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông.

“Lịch sử đất nước ta chưa bao giờ đầu hàng trước bất cứ một kẻ địch nào, từ đời Nhà Nguyên, Tống, Minh, Thanh của Trung Hoa cho đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... đều đã bị đánh bại. Ý chí, quyết tâm, nền văn hóa của một dân tộc đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn gian khổ từ chiến tranh để tồn tại thì nền văn hóa đó bền vững lắm, không một thế lực nào có thể phá vỡ được” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh./.