Theo các quyết định được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026. Ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được giao phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Ma Quang Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh quyết định tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chúc mừng các đồng chí vừa được phân công, bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh đây là yêu cầu trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo và cán bộ tại cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn, nhất là đối với những nhiệm vụ đang triển khai và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Đối với Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm hoàn thiện điều kiện tổ chức, bố trí nơi làm việc, phân công nhiệm vụ theo chức năng và đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng để bộ phận sớm đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.