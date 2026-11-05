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Tuyên truyền đấu tranh với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Năm, 17:16, 05/11/2026
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VOV.VN - Hôm nay (5/11), tại xã Mường Khương, Ban Chỉ đạo Đề án 57 tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Đại tá Đặng Hồng Hải chỉ rõ, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo và đời sống xã hội để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động mâu thuẫn, gây chia rẽ giữa các dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

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Quang cảnh hội nghị.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn trên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái giữa các dân tộc; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lực lượng vũ trang tại cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn công tác tuyên truyền với dân vận, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống; củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

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Đại tá Đặng Hồng Hải phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề, trọng tâm là một số vấn đề quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn an ninh, trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác.

Các đại biểu cũng nghe về nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết cộng đồng.

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Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu pháp luật phục vụ hội nghị.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò quan trọng của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

CTV Hữu Huỳnh-Hữu Đức /VOV - Tây Bắc
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