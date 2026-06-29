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Ủy ban Kiểm tra các cấp hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính

Thứ Hai, 18:10, 29/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (29/6) tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận: 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 448 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng, 236 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hơn 6.000 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với hơn 2.300 tổ chức đảng.

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Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy đã chủ động, quyết liệt thông qua công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; chuyển đổi tư duy từ "bị động" sang "chủ động" bằng nhiều phương pháp. Thông qua đó giúp cấp ủy phát hiện sớm các "điểm nghẽn" và tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở nhằm bảo đảm các quyết sách lớn, chiến lược của Đảng không chỉ nằm trên giấy mà được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi đúng định hướng ngay từ khi mới ban hành.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề hơn 6.000 tổ chức đảng và 7.700 đảng viên; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng và 14 đảng viên.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

 Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với hơn 13 nghìn đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 2.400 đảng viên thực hiện chưa tốt; có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật.

Các ý kiến tại Hội nghị đề xuất thời gian tới tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm; kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thực hiện tốt công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xử lý kịp thời các đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài, phức tạp.

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Các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thời gian tới tạo chuyển biến mạnh về nhận thức của cấp ủy và lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thí điểm kết nối Ủy ban Kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số và khai thác kho dữ liệu liên thông. Thay đổi toàn diện, căn bản công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc đồng hành với địa phương tháo gỡ các dự án khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh. “Không phải kiểm tra và xử lý cho xong. Kết luận phải khả thi. Sau kết luận phải tốt lên. Cấp xã, phường tập trung kiểm tra, giám sát, giúp cải cách hành chính; phân cấp ủy quyền đã thực sự khả thi, phù hợp với địa phương chưa. Mục tiêu cao nhất là chúng ta xây dựng một hệ thống chính trị ổn định để phát triển, nhưng yêu cầu bây giờ là phải liêm chính. Ngành kiểm tra xây dựng Đảng nói riêng và công tác kiểm tra xây dựng Đảng phải phục vụ cho mục tiêu đó", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Lại Hoa/VOV1
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