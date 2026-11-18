Ngày 18/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình, kết quả hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tham gia Đoàn công tác có ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đào Thế Hoằng, Tổ trưởng Tổ công tác số 361 cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị.

Rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp và hoàn thiện danh mục công việc, biểu mẫu vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở khối lượng công việc thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, Cơ quan đã phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế phù hợp cho giai đoạn 2027-2031.

Các thành viên Đoàn công tác cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị làm rõ phương pháp xác định nhu cầu nhân lực theo vị trí việc làm; căn cứ xác định công việc, sản phẩm và trách nhiệm; các chỉ số cảnh báo cũng như số lượng biên chế đề xuất.

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Hoàn thiện phương án biên chế sát yêu cầu thực tiễn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hướng dẫn kịp thời của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đối với công tác tổ chức, cán bộ của Cơ quan.

Ông Trần Tiến Hưng cũng trao đổi, làm rõ những vấn đề Đoàn công tác quan tâm, trong đó nhấn mạnh đặc thù nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khối lượng công việc và các căn cứ thực tiễn để xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất biên chế trong giai đoạn tới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong triển khai hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm tính khoa học, tiến độ và sát yêu cầu thực tiễn.

Ông Hà Minh Hải đề nghị Cơ quan tiếp tục rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu; hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương đúng tiến độ.

Các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc cũng được ghi nhận để tổng hợp, nghiên cứu và phối hợp tháo gỡ kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.