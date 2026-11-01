English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chủ Nhật, 10:52, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoài cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo luật và nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, tại Phiên họp thứ 8.

Văn phòng Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dự kiến sẽ diễn ra thành 4 đợt: đợt 1: chiều ngày 02/11/2026 (dự kiến từ 17h00 đến 20h00); đợt 2: 03 buổi vào các ngày 10, 11 và 13/11/2026 (sau khi kết thúc thảo luận tại hội trường); đợt 3: ngày 17 và 18/11/2026; đợt 4: sáng 25/11/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Uy ban thuong vu quoc hoi se xem xet thong qua nhieu nghi quyet quan trong hinh anh 1
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo, gồm: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nội dung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Cùng với đó là các dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các dự thảo: Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0), bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo số 839/BC-CP ngày 05/10/2026 về hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: (i) chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 – 2035; (ii) chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La); (iii) cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Tiền mặt bằng chiếm tới 30-40% giá trị suất ăn của học sinh
Đại biểu Quốc hội: Tiền mặt bằng chiếm tới 30-40% giá trị suất ăn của học sinh

VOV.VN - Đại biểu Châu Quỳnh Dao chỉ rõ: "Trong một suất ăn 35.000 đồng, tiền thuế chỉ chiếm 5–8% (khoảng 2.000 đồng), nhưng tiền thuê mặt bằng chiếm tới 30 - 40% (từ 10.000 đến 14.000 đồng). Miễn thuế mà vẫn giữ cơ chế đấu giá mặt bằng cao chót vót, thì bao giờ cái bụng của trò nghèo được ăn no, ăn đủ, ăn sạch hơn?"

Đại biểu Quốc hội: Tiền mặt bằng chiếm tới 30-40% giá trị suất ăn của học sinh

Đại biểu Quốc hội: Tiền mặt bằng chiếm tới 30-40% giá trị suất ăn của học sinh

VOV.VN - Đại biểu Châu Quỳnh Dao chỉ rõ: "Trong một suất ăn 35.000 đồng, tiền thuế chỉ chiếm 5–8% (khoảng 2.000 đồng), nhưng tiền thuê mặt bằng chiếm tới 30 - 40% (từ 10.000 đến 14.000 đồng). Miễn thuế mà vẫn giữ cơ chế đấu giá mặt bằng cao chót vót, thì bao giờ cái bụng của trò nghèo được ăn no, ăn đủ, ăn sạch hơn?"

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình 6 vấn đề "nóng" của ngành giáo dục trước Quốc hội
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình 6 vấn đề "nóng" của ngành giáo dục trước Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (31/10), giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã làm rõ 6 nhóm vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình 6 vấn đề "nóng" của ngành giáo dục trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình 6 vấn đề "nóng" của ngành giáo dục trước Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (31/10), giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã làm rõ 6 nhóm vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Quốc hội: Đánh giá cào bằng thì khó tạo động lực cho cán bộ làm tốt
Đại biểu Quốc hội: Đánh giá cào bằng thì khó tạo động lực cho cán bộ làm tốt

VOV.VN - Đánh giá cao việc tăng phụ cấp cho cán bộ cấp xã lên 55%, tuy nhiên, để tránh tình trạng "cào bằng", đại biểu Quốc hội đề xuất cần gắn một phần thu nhập tăng thêm với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn hay mức độ hài lòng của người dân, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đại biểu Quốc hội: Đánh giá cào bằng thì khó tạo động lực cho cán bộ làm tốt

Đại biểu Quốc hội: Đánh giá cào bằng thì khó tạo động lực cho cán bộ làm tốt

VOV.VN - Đánh giá cao việc tăng phụ cấp cho cán bộ cấp xã lên 55%, tuy nhiên, để tránh tình trạng "cào bằng", đại biểu Quốc hội đề xuất cần gắn một phần thu nhập tăng thêm với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn hay mức độ hài lòng của người dân, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh
Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ bảo đảm hoàn thành các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh trong quý I/2027, thông tuyến an toàn trước ngày 30/4/2027; đồng thời khẩn trương xử lý bất cập tại trạm BOT km1747, triển khai chính sách miễn, giảm phí cho người dân theo đúng quy định.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ bảo đảm hoàn thành các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh trong quý I/2027, thông tuyến an toàn trước ngày 30/4/2027; đồng thời khẩn trương xử lý bất cập tại trạm BOT km1747, triển khai chính sách miễn, giảm phí cho người dân theo đúng quy định.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội