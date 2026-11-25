Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất thông qua Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, thay thế Nghị quyết số 1206 năm 2016. Theo đó, đối với đại biểu HĐND cấp xã, mức tiền công lao động thực tế tăng từ hệ số 0,1 lên 0,11 mức lương cơ sở; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở, tương đương mức tăng khoảng 16,7%. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, thống nhất áp dụng một mức chung đối với các tỉnh, thành phố; tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày, hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận nội dung phiên họp.

Nhất trí với việc điều chỉnh tăng chế độ, chính sách đối, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc điều chỉnh cần tương xứng với khối lượng nhiệm vụ và trách nhiệm thực tế của đại biểu, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

"Chúng ta cũng nhận thấy rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân đã giảm xuống khoảng 70%, nhưng địa bàn hoạt động và quy mô dân số cũng như khối lượng nhiệm vụ của mỗi xã, phường tăng lên rất đáng kể. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải đảm nhận thêm nhiều việc hơn, nhất là hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho hay.

Bên cạnh điều chỉnh chế độ, chính sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung các quy định về điều kiện chuyển đổi số, bảo đảm đại biểu được tiếp cận thông tin, tài liệu, sử dụng phương tiện và nền tảng số phục vụ hoạt động. Việc trang bị, quản lý, sử dụng thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: “Hiện nay, bộ máy của xã là mình thừa nhận yếu, thiếu, kéo theo đại biểu dân cử này nữa thì tôi đề nghị bằng mọi cách tổ chức tập huấn toàn quốc, nhiều chuyên đề để Hội đồng nhân dân cấp xã đi vào hoạt động đảm bảo điều kiện tốt hơn, trách nhiệm cao hơn, gần dân hơn, đó mới là thông điệp quyết về chính sách”.

Cũng trong sáng nay (25/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730 năm 2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội phiên bản 2.0; Nghị quyết về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước; Nghị quyết điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế; đồng thời cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.