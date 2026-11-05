Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cần Thơ

Chiều nay 5/11, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên cao niên Lương Văn Thượng, sinh hoạt tại Chi bộ Khu vực 9, phường Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ, nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026). Cùng dự buổi Lễ có ông Đồng Văn Thanh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Đức Thắng và đồng chí Đồng Văn Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Văn Thượng.

Trong 8 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lương Văn Thượng (SN 1930) trưởng thành từ một cán bộ công tác tại các chiến trường miền Tây Nam Bộ, tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, cho đến khi giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận 979 (Quân khu 9), Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (từ tháng 6/1985 – 12/1991).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của đồng chí Lương Văn Thượng. Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, dù ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí Lương Văn Thượng cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao danh dự và giữ trọn lời thề của người người cộng sản. Cuộc đời cách mạng của đồng chí là bản anh hùng ca kiên cường, tận tụy vì nước, vì dân và sáng ngời tinh thần quốc tế vô sản cao cả.

Lãnh đạo Trung ương, thành phố Cần Thơ, địa phương và gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên cao niên Lương Văn Thượng.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận mốc thời gian mà còn là sự tôn vinh trọn vẹn cả một đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế vẻ vang của đồng chí Lương Văn Thượng…

Đồng chí Lương Văn Thượng phấn khởi, xúc động khi được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và bày tỏ, đây là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng đối với phẩm chất của đảng viên và cũng để nhắc nhở, yêu cầu đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện.

Đồng chí Lương Văn Thượng chia sẻ, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, quyết tâm đem hết sức lực còn lại của đời mình, tích cực tham gia mọi công việc theo khả năng để nêu gương tốt cho thế hệ mai sau.