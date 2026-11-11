Vai trò chính đảng và sức mạnh nhân dân trong hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045

Trao đổi về kinh nghiệm quốc tế trong tăng cường vai trò lãnh đạo của các đảng chính trị, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của công chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng, ông Vathouniyom Douangmala - Giám đốc Học viện Ngoại giao Lào đánh giá Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Theo ông, kết quả này được thể hiện thông qua các cơ chế bảo đảm, hoạt động thanh tra, kiểm tra và những biện pháp khác nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Đáng chú ý, Việt Nam có các ban kiểm tra tập trung, được triển khai đến tận cấp cơ sở của Đảng.

Ông cũng nhấn mạnh tính minh bạch, việc nâng cao nhận thức và sự đóng góp của người dân, các đảng viên trong công tác này. Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức liên ngành của Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề tham nhũng.

Từ góc nhìn này, Giám đốc Học viện Ngoại giao Lào cho rằng vai trò lãnh đạo chính trị cần được phát huy thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát, những biện pháp cụ thể và sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó có người dân. Đây là những yếu tố được ông đề cập khi đánh giá kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường đối thoại, phát huy vai trò lãnh đạo chính trị

Mở rộng vấn đề sang hợp tác khu vực, ông Vathouniyom Douangmala cho rằng ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến động, phân mảnh. Trước tình hình đó, các nhà lãnh đạo ASEAN đang tập trung vào cơ chế do ASEAN dẫn dắt, vai trò trung tâm, các nguyên tắc của ASEAN và việc thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu đã đề ra, không thể chỉ trông chờ vào chính sách hay quyết định từ lãnh đạo các nước ASEAN. Tiến trình này đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng, từ các nhà hoạch định chính sách, chính phủ cho đến giới học giả, người dân và các tổ chức phi chính phủ.

Các bên liên quan cần có diễn đàn để duy trì đối thoại và trao đổi thường xuyên. Trong đó, đối thoại giữa các đảng chính trị và các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo các đảng có ý nghĩa quan trọng. Theo ông, những hoạt động này góp phần cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu của ASEAN đến năm 2045. Việc duy trì trao đổi giữa lãnh đạo các đảng chính trị trong những năm tới sẽ giúp tăng cường hợp tác, củng cố đồng thuận và tạo điều kiện để các nước phối hợp giải quyết những vấn đề chung.

Lấy người dân làm trung tâm trong tiến trình phát triển

Một nội dung khác được ông Vathouniyom Douangmala nhấn mạnh là cần tiếp tục tập trung vào cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm. Theo ông, ASEAN có sự đa dạng về văn hóa, hệ thống chính trị và khoảng cách phát triển kinh tế. Dù vậy, các quốc gia vẫn đang hợp tác và duy trì đoàn kết dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, với vai trò lãnh đạo quan trọng của các đảng chính trị.

Ông Vathouniyom Douangmala nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo chính trị không chỉ có trách nhiệm hoạch định chính sách, xây dựng tầm nhìn và lộ trình phát triển mà còn cần giúp người dân hiểu được những mục tiêu đang hướng tới.

"Điều cần thiết là nâng cao nhận thức cộng đồng, để người dân hiểu được những gì các chính phủ và lãnh đạo các đảng chính trị đang nỗ lực thực hiện, cũng như những mục tiêu mà họ đang hướng tới trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN", ông Vathouniyom Douangmala nói.

Theo Giám đốc Học viện Ngoại giao Lào, việc nâng cao nhận thức cộng đồng cần gắn với sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở và tất cả các bên liên quan. Quá trình này cần được thực hiện bằng những cách tiếp cận thực tiễn, thiết thực, tập trung vào người dân ASEAN.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường bản sắc khu vực và kết nối người dân với người dân, qua đó tạo sự gắn kết rộng rãi hơn trong cộng đồng. Theo ông, tiến trình xây dựng ASEAN không thể chỉ được thúc đẩy từ các quyết sách ở cấp lãnh đạo mà cần có sự thấu hiểu và tham gia của người dân.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN (tháng 6/2026)

Trong thời gian tới, ông Vathouniyom Douangmala cho rằng các nhà lãnh đạo đảng chính trị cần tiếp tục duy trì hợp tác, tăng cường đối thoại và trao đổi thường xuyên. Cùng với đó, các chính phủ và đảng chính trị cần chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân từ cấp cơ sở và các bên liên quan bằng những cách tiếp cận thiết thực. Theo ông, chỉ khi người dân hiểu rõ những mục tiêu mà các chính phủ, đảng chính trị đang hướng tới và cùng tham gia vào tiến trình này, tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 mới có thêm nền tảng vững chắc để hiện thực hóa, hướng tới một ASEAN đoàn kết và có khả năng tự cường.