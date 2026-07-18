Vẫn còn tình trạng "giấy phép con" núp bóng dưới dạng bổ sung hồ sơ, giấy tờ

Sáng 18/7, tại hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng", lãnh đạo các bộ đã trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý, làm rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện để các khó khăn được giải quyết.

Bộ trưởng Tư pháp: Thiết lập cơ chế phản ứng chính sách nhanh chóng và công khai kết quả xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp với mục tiêu rút ngắn khoảng cách từ văn bản đến thực tiễn cuộc sống. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ và các bộ đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết với tổng số 225 văn bản, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nỗ lực giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn.

Về bước chuyển quan trọng trong tư duy lập pháp, Bộ trưởng nêu rõ, từ cách tiếp cận sửa đổi từng văn bản riêng lẻ chuyển sang rà soát, sửa đổi đồng bộ và tổng thể trên nhiều lĩnh vực cốt lõi như: đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà ở, tài chính, thuế, trên lĩnh vực chuyển đổi số và dữ liệu.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã và đang trình Quốc hội các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý vi phạm liên quan đến đất đai, tài sản, kinh tế.

Tư duy hoàn thiện pháp luật được quán triệt theo hướng kiến tạo phát triển, phân định rõ giữa hành vi tham nhũng trục lợi với những sai sót phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng không vụ lợi và vì lợi ích chung; tách bạch việc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm với việc khơi thông nguồn lực bị ách tắc; đặc biệt là không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế.

Bộ trưởng Tư pháp chia sẻ điều này không chỉ giúp giữ vững kỷ cương mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về sự an toàn pháp lý tại Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những điểm nghẽn gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp.

Đó là tình trạng một số quy định còn chồng chéo, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết dẫn đến lúng túng trong áp dụng; cơ chế phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn chậm; thực tế vẫn còn tình trạng "giấy phép con" núp bóng dưới dạng bổ sung hồ sơ, giấy tờ; việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chưa thực sự thông suốt khiến doanh nghiệp phải kê khai một thông tin nhiều lần.

Đặc biệt, tình trạng tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm" của một bộ phận công chức đang hiện hữu, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ và niềm tin của doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp cho biết sẽ nâng cao chất lượng thẩm định chính sách. Bộ trưởng nhấn mạnh việc kiên quyết không ban hành các quy định làm phát sinh thủ tục hành chính hoặc giấy phép nếu không thật sự cần thiết. Mọi dự thảo văn bản đều phải được đánh giá kỹ lưỡng về tính khả thi cũng như tác động thực tế đối với doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện cơ chế xử lý vi phạm hài hòa giữa kỷ cương và phát triển. Bộ trưởng cho hay sẽ ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả, cá nhân hóa rõ trách nhiệm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động sau khi đã khắc phục sai phạm.

Tháo gỡ cho toàn bộ hệ thống bất động sản tồn đọng

Liên quan đến nhà ở tái định cư tồn đọng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trước phản ánh liên quan đến việc chuyển đổi nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội hoặc đấu giá, Bộ xin tiếp thu ý kiến này. Bộ Xây dựng sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét để sửa đổi, bổ sung việc chuyển đổi công năng nhà ở trong Luật Nhà ở.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm rõ các nội dung được doanh nghiệp nêu. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng thông tin, tính đến 18h ngày 17/7, tồn đọng của bất động sản thương mại (loại hình cho thuê 50 năm) trên toàn quốc hiện nay là 22.300 căn hộ các loại.

Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai. Cùng với Luật Nhà ở và Luật Đất đai (sửa đổi), theo Bộ trưởng cần có hướng xử lý để giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ cho toàn bộ hệ thống bất động sản tồn đọng cho đến thời điểm hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nêu các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan chủ yếu đến đột phá thể chế để giải phóng các nguồn lực trong công nghiệp và thương mại. Điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở thủ tục hành chính mà còn liên quan đến phương thức quản lý.

Trong nhiều lĩnh vực của ngành Công Thương, đơn cử như công nghiệp và năng lượng, cơ quan nhà nước vẫn tham gia sâu vào quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; trong khi đối với doanh nghiệp, cần nhiều quyền chủ động hơn, cần một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo hơn để thực hiện hoạt động đầu tư.

Với kiến nghị liên quan đến cơ chế giá điện, Thứ trưởng khẳng định việc đảm bảo năng lượng cho phát triển đất nước nhưng phải với chi phí hợp lý. Đây là hai vấn đề cần đồng thời tuân thủ và nâng cao tính tự chủ về năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu các cơ chế doanh nghiệp đề xuất để xem xét, tiếp thu và hoàn thiện các luật có liên quan.

Thủ tướng: Cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước.