Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia: 99,68% cử tri cả nước đã tham gia bầu cử

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri trên cả nước tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 đạt 76.188.970/76.436.561 cử tri, tương đương 99,68%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra tại Trung tâm điều hành Quốc hội số - nơi cập nhật dữ liệu về ngày bầu cử

Đáng chú ý, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Kết quả tổng hợp cho thấy, có 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất 99,99%, gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. 30 địa phương còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%.

Bên cạnh kết quả bầu cử tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.