  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia: 99,68% cử tri cả nước đã tham gia bầu cử

Thứ Hai, 09:34, 16/03/2026
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cực cao trên toàn quốc, đạt 99,68%, nhiều địa phương gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu năm nay đã 119 tuổi.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri trên cả nước tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 đạt 76.188.970/76.436.561 cử tri, tương đương 99,68%.

van phong hoi dong bau cu quoc gia 99,68 cu tri ca nuoc da tham gia bau cu hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra tại Trung tâm điều hành Quốc hội số - nơi cập nhật dữ liệu về ngày bầu cử

Đáng chú ý, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Kết quả tổng hợp cho thấy, có 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất 99,99%, gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. 30 địa phương còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri tham gia trên 99%.

Bên cạnh kết quả bầu cử tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

 

Cao Thắng/VOV.VN
VOV.VN - Ngày bầu cử ở các xã biên giới Hiền Kiệt, Nhi Sơn (Thanh Hóa) thực sự trở thành ngày hội của bản làng. Không ngại khó khăn, cử tri các dân tộc đã vượt qua những con đường núi quanh co để đến điểm bỏ phiếu, gửi gắm vào từng lá phiếu niềm tin và kỳ vọng về sự đổi thay, phát triển của vùng cao trong nhiệm kỳ mới.

VOV.VN - Ngày bầu cử ở các xã biên giới Hiền Kiệt, Nhi Sơn (Thanh Hóa) thực sự trở thành ngày hội của bản làng. Không ngại khó khăn, cử tri các dân tộc đã vượt qua những con đường núi quanh co để đến điểm bỏ phiếu, gửi gắm vào từng lá phiếu niềm tin và kỳ vọng về sự đổi thay, phát triển của vùng cao trong nhiệm kỳ mới.

VOV.VN - Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới.

VOV.VN - Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới.

VOV.VN - Tính đến thời điểm 20h ngày 15/3/2026, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

VOV.VN - Tính đến thời điểm 20h ngày 15/3/2026, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

