Sáng nay (21/11), tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan tới thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 2 của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ sau chuyến thăm lần đầu tiên vào năm 2014.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan.

Chuyến thăm này là một dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao Azerbaijan đối với Việt Nam và quan hệ song phương.

Khi đoàn xe tiến vào Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau lễ cử Quốc thiều, hai nguyên thủ rời bục, bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt đội danh dự.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành; Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Trên hành trình đó, quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết… Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5/2025 và việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Azerbaijan tiếp tục tăng cường, củng cố các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời mở đường thúc đẩy hình thành các cơ chế mới, qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng Phu nhân.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân không chỉ tạo dấu ấn về chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội quan trọng để hai bên cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, tạo thêm động lực và mở rộng không gian hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Toàn cảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan VOV.VN - Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tới thăm chính thức Việt Nam.