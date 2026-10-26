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Việt Nam - Ba Lan nâng tầm hợp tác kinh tế xứng tầm Đối tác Chiến lược

Thứ Hai, 17:51, 26/10/2026
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VOV.VN - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã đồng chủ trì Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Hội nghị diễn ra ngay khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra thời kỳ hợp tác mới thực chất, sâu rộng hơn.

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trên nền tảng tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống hơn 75 năm, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được xác định là trụ cột và động lực phát triển quan trọng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, việc hai nước nâng cấp quan hệ là thời điểm vàng để doanh nghiệp hai bên kết nối chuỗi giá trị và liên kết sản xuất.

Bộ trưởng đề xuất ba định hướng trọng tâm: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, tháo gỡ rào cản kỹ thuật; tập trung hợp tác các ngành bổ trợ lẫn nhau và phát huy hiệu quả các cơ chế xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đến dự Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan

Bày tỏ vui mừng đồng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra ngay sau quyết định nâng cấp quan hệ song phương. Thủ tướng cho biết, Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ấn tượng (năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD; 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ).

Với thế mạnh công nghệ, y dược, quốc phòng, năng lượng của Ba Lan kết hợp cùng mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) và thị trường năng động của Việt Nam, mục tiêu nâng kim ngạch lên 6 tỷ USD là hoàn toàn khả thi nếu hai bên cùng quyết tâm hành động. Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hợp tác.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng đánh giá cao sự hiện diện tại hội nghị của các doanh nghiệp, tổ chức của Ba Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ và các đối tác phía Việt Nam. Đây là cơ hội để các bên trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin nhằm cụ thể hóa các tiềm năng trong các lĩnh vực mới có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Trên tinh thần đó, Việt Nam khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp Ba Lan nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực, đặc biệt là các ngành mũi nhọn của Ba Lan phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam như: năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị chủ động rà soát, hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan và phát huy các diễn đàn đối thoại thường niên. Đồng thời đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) nối lại đường bay thẳng giữa 2 nước, đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu đa dạng hóa mạng lưới giao thông, sớm tính đến phương án kết nối đường sắt Á - Âu để tối ưu hóa chi phí logistics.

Khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác dài hạn, chuyển giao công nghệ xanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thủ tướng khẳng định thông điệp "Doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển" và bày tỏ cam kết Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Ba Lan làm ăn ổn định, bền vững lâu dài.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đồng chủ trì Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk đánh giá cao vị thế của Việt Nam - nền kinh tế năng động bậc nhất châu Á và trung tâm công nghiệp quan trọng, người đứng đầu Chính phủ Ba Lan chỉ ra 3 lĩnh vực hợp tác chiến lược, đó là công nghiệp y tế và dược phẩm, mong muốn nhân rộng các dự án liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ để vừa củng cố thị trường nội địa, vừa hướng tới xuất khẩu thuốc sang khu vực.

Nhấn mạnh về "lòng tin" vững chắc giữa hai quốc gia sau hơn 7 thập kỷ, Thủ tướng Ba Lan đề xuất đẩy mạnh hợp tác sản xuất, đào tạo, cung cấp các giải pháp không người lái, điện tử, quang điện tử ứng dụng trong cả an ninh lẫn dân sự. Bên cạnh đó, thúc đẩy nghiên cứu chung về vệ tinh quan sát trái đất, phân tích dữ liệu phục vụ nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thương mại hóa sản phẩm trên trường quốc tế.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

"Ba Lan sẵn sàng là cánh cửa rộng mở để doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam tiếp cận toàn bộ thị trường Liên minh châu Âu (EU)". Nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển và tôi cũng kêu gọi các tổ chức tài chính, cơ quan xúc tiến như BGK, Team Europe phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp", Thủ tướng Ba Lan nói.      

Trong không khí tin cậy, cởi mở, Hội nghị bàn tròn đã mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư và hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam và Ba Lan trong khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Lại Hoa/VOV
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