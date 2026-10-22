Việt Nam - Bỉ thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng lĩnh vực công nghệ cao

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot; trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Bỉ đã phối hợp chặt chẽ, góp phần chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung (trái) bày tỏ vui mừng gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Bỉ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Bỉ, một đối tác quan trọng tại châu Âu. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Bỉ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp quan trọng để Lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi tầm nhìn, định hướng đưa quan hệ song phương lên khuôn khổ hợp tác cao hơn, mang tính chiến lược và thực chất hơn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tháng 10/2023; đặc biệt cảm ơn những nỗ lực tích cực của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot trong thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), hoan nghênh việc Hạ viện Liên bang Bỉ sớm thông qua Hiệp định này.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò đầu mối điều phối, phối hợp thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ song phương nhằm cụ thể hóa các kết quả và định hướng hợp tác của Lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, củng cố tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trong những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ, nhất là cảng biển, logistics; đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế và tăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam với các Vùng, Cộng đồng của Bỉ.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot bày tỏ vui mừng gặp Bộ trưởng Lê Hoài Trung; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc củng cố tin cậy chính trị, mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Bộ trưởng Maxime Prévot khẳng định, Bỉ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung về triển vọng quan hệ song phương, Bộ trưởng Maxime Prévot bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, phối hợp triển khai các kết quả chuyến thăm; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như cảng biển, logistics, công nghệ cao và phát triển bền vững; đồng thời phát huy tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với các Vùng và Cộng đồng của Bỉ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, Bỉ - ASEAN và ASEAN - EU, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.