Chuyến công tác tới Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) không chỉ là hoạt động đối ngoại đa phương trọng điểm cuối năm 2026.

Sự kiện còn đánh dấu bước chuyển giao trách nhiệm chiến lược, biến tình hữu nghị láng giềng thành động lực tăng trưởng thực chất cho cả tiểu vùng Mekong.

Những ngày cuối tháng 11 này, Hà Nội trở thành tâm điểm của ngoại giao tiểu vùng Mekong với hai sự kiện lớn: Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tới Việt Nam, Thủ tướng Hun Manet mang theo thông điệp vượt ra ngoài khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường. Đó là bước đi khẳng định tâm thế chủ động của Phnom Penh trong tiến trình hội nhập khu vực, đặc biệt ở thời điểm bản lề chuẩn bị tiếp nhận trọng trách Chủ tịch CLMV từ Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Uch Leang

Nhìn nhận về chuyến công tác này, nhà nghiên cứu Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á - châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác lần này của Thủ tướng Hun Manet không chỉ nằm ở các hoạt động ngoại giao cấp cao. Đây còn là cơ hội thúc đẩy những cam kết chung thành chương trình hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và người dân trong tiểu vùng Mekong.

Để hiện thực hóa mục tiêu hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững, bài toán đặt ra hôm nay không chỉ là thông đường, mở lối qua các hành lang giao thông đường bộ, đường thủy hay nâng cấp cửa khẩu biên giới.

Thách thức của giai đoạn mới đòi hỏi một tư duy liên kết hiện đại hơn: Lấy chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán xuyên biên giới và hải quan điện tử,… làm đòn bẩy gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song hành với đó là đầu tư bài bản cho nông nghiệp công nghệ cao, làm chủ công nghệ xanh và quản trị bền vững nguồn nước trước sức ép ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu. Một tiểu vùng phát triển bao trùm chỉ thực sự trọn vẹn khi khoảng cách đô thị – nông thôn được thu hẹp, khi phụ nữ và thế hệ trẻ được trao cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị mới.

Trọng trách ấy càng thêm rõ nét khi Campuchia chính thức tiếp nhận ghế Chủ tịch CLMV từ Việt Nam. Tiếp nối nền tảng vững chắc mà Việt Nam đã dày công vun đắp trong năm 2026, Phnom Penh đứng trước cơ hội định hình dấu ấn điều phối qua việc kiến tạo Chương trình hành động CLMV giai đoạn 2027–2030. Chia sẻ về dấu mốc chuyển giao này, học giả Uch Leang kỳ vọng.

“Việc Campuchia tiếp nhận vai trò Chủ tịch CLMV từ Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa trong tiến trình hợp tác giữa bốn quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để Campuchia tiếp tục đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các nước”, theo nhà nghiên cứu Uch Leang, Hoàng gia Campuchia.

Một điểm sáng đáng chú ý trong chuyến công tác tới Hà Nội lần này là sự đồng hành của lãnh đạo Phòng Thương mại Campuchia và Hiệp hội Oknha Campuchia. Sự có mặt của lực lượng doanh nghiệp đầu tàu cho thấy Phnom Penh đang gắn kết chặt chẽ ngoại giao nhà nước với ngoại giao kinh tế. Khi định hướng vĩ mô gặp gỡ trực tiếp nhu cầu thực tế của thị trường, những lĩnh vực giàu tính bổ trợ giữa Việt Nam và Campuchia như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics, năng lượng sạch và du lịch sẽ có thêm xung lực bứt phá. Giữ được nhịp cầu kết nối thông suốt giữa cơ quan quản lý và giới đầu tư sau hội nghị chính là chìa khóa để mỗi dự án hợp tác không nằm trên giấy, mà sớm kết trái thành việc làm và thu nhập cho người dân.

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đan xen nhiều biến số khó lường, những cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị tại Hà Nội giữa lãnh đạo cấp cao Campuchia, Việt Nam và các đối tác càng khẳng định giá trị của đối thoại và lòng tin chiến lược. Kề vai sát cánh, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và cùng giải quyết các thách thức xuyên biên giới từ an ninh nguồn nước, an ninh lương thực đến phòng chống tội phạm công nghệ cao, Việt Nam và Campuchia đang chứng minh: tình láng giềng tốt đẹp không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để hai dân tộc cùng vững bước vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới của tiểu vùng Mekong.