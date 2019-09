Việt Nam - Campuchia: Hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Neth Savoeun, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Neth Savoeun cùng các đại biểu hai Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Neth Savoeun cùng các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia sang thăm và tham dự Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 được tổ chức tại Việt Nam; nhấn mạnh rằng, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thực chất có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Campuchia nói riêng. Mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức coi trọng, các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, ngoại giao nhân dân được thúc đẩy, các vấn đề quốc tế, khu vực được hai bên chia sẻ, tham vấn lẫn nhau. Từ các hoạt động thực tiễn đó làm phong phú, sâu sắc thêm nội hàm quan hệ hữu nghị tốt đẹp, toàn diện hai nước Việt Nam - Campuchia.



Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra rằng, hai Bộ luôn thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nước trong hợp tác phòng chống tội phạm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm công tác. Đặc biệt, lực lượng thực thi pháp luật hai nước, nhất là các lực lượng ở các tỉnh có chung biên giới phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xử lý các vấn dc phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đường biên giới hòa binh, hữu nghị hợp tác và phát triển, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Neth Savoeun cùng các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Campuchia tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò nói trên. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục duy trì các cuộc gặp thường xuyên các cấp giữa hai Bộ; hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các vụ án liên quan tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm mua bán người; tăng cường hợp tác hiệu quả giữa Công an các tỉnh giáp biên giới giữa hai nước và nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội nghị chuyên đề về an ninh, trật tự giữa các tỉnh giáp biên lần thứ nhất Việt Nam - Campuchia để góp phần bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển các tỉnh giáp biên giới.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng luôn xác định ưu tiên quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia, là đối tác rất quan trọng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt đã được các thế hệ cha anh dày công xây dựng, vun đắp vì mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước, vì cuộc sổng bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước…

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Neth Savoeun bày tỏ vui mừng, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ nói riêng trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, góp phần bảo đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước./.

