Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận nội dung hợp tác trong 28 lĩnh vực

Sáng nay (21/8), tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia đã diễn ra thành công tốt đẹp.



Kỳ họp 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, quan chức cao cấp của nhiều cơ quan, bộ ngành hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn bắt tay khai mạc kỳ họp.

Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm nhấn quan trọng trong quan hệ song phương; tạo thuận lợi cho thương mại biên giới thông qua đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực biên giới hai nước, đẩy mạnh kết nối đường bộ, đường thủy, kết nối du lịch; tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải, công nghiệp-mỏ-năng lượng, nông-lâm-ngư nghiệp, thông tin và truyền thông, y tế, lao động và các vấn đề xã hội, văn hóa-thể thao-du lịch, môi trường…

Hai bên cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng mực nước sông Me Kong xuống thấp trong thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với các nước trong Tiểu vùng thúc đẩy việc sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Me Kong, đặc biệt tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu, tiến hành đánh giá đầy đủ và tham vấn trước đối với các công trình thủy điện trên dòng chính sông Me Kong.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại kỳ họp.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 khi Việt Nam đồng thời là Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Campuchia là chủ nhà Hội nghị Cấp cao ASEM 13.

Kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã ký Biên bản Thỏa thuận với các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể trong 28 lĩnh vực.

Lễ ký Biên bản Thỏa thuận với các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể trong 28 lĩnh vực.

Hai bên tin tưởng Biên bản Thỏa thuận sẽ định hướng cho hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển trong thời gian tới./.