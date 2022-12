Việt Nam chào đón doanh nghiệp New Zealand và cùng làm nên thành công mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, ngay sau khi dự Diễn đàn hợp tác về giáo dục Việt Nam - New Zealand tại Thành phố Hamilton, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến TP Willington dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand. Cùng dự diễn đàn có Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O’ Connor và các doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand.

Hai nền kinh tế bổ sung cho nhau

Nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong suốt nửa thế kỷ qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam tự hào là Đối tác Chiến lược đầu tiên của New Zealand tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và một người bạn Nam Thái Bình Dương thân thiết.

Trong bối cảnh thế giới đang biến động khó lường, khó đoán định như hiện nay, việc có những người bạn tin tưởng, để cùng nhau phối hợp, chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì sự phồn thịnh của mỗi nước, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân là điều hết sức quý giá.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cùng với quan hệ tốt đẹp về chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ thì hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng ngày càng phát triển. Kim ngạch song phương hai bên đã tăng gấp 4 lần, đầu tư hai nước cũng bắt đầu đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, kim ngạch thương mại mà hai bên đang hướng tới khoảng 2 tỉ USD mỗi năm còn rất khiêm tốn so với tiềm năng kinh tế của cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam và New Zealand đang có rất nhiều thuận lợi, khi hai bên đều là những thành viên của các hiệp định thương mại chủ chốt như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Austrilia và New Zealand. Hiệp định vừa được ký và áp dụng đó là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam chào đón các doanh nghiệp New Zealand

"Chúng ta có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trong điều kiện thương mại toàn cầu, đầu tư toàn cầu đang có những đứt gãy do hậu quả của đại dịch và những xung đột. Những kết nối kinh tế sâu rộng ở cả cấp song phương và khu vực, sẽ đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng và giảm bớt các rào cản đối với thương mại quốc tế, đồng thời sẽ tạo ra không gian hợp tác kinh tế mới rộng lớn hơn. Đặc biệt, hai nền kinh tế Việt Nam - New Zealand không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau. Đây là một mối quan hệ hợp tác và bổ sung cho nhau giữa Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và New Zealand một nước công nghiệp phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Mong được chứng kiến niềm hứng khởi của doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam

Nhắc lại chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden tới Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, New Zealand đã chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với quả chanh và quả bưởi của Việt Nam; trong chuyến thăm lần này, đã chứng kiến đại diện Chính phủ Việt Nam trao quyết định cho phép New Zealand xuất khẩu quả bí ngô và quả dâu tây vào thị trường Việt Nam, đây là tin rất vui đối với những người nông dân Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với nông nghiệp, du lịch cũng là lĩnh vực hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Trong 10 tháng năm 2022 đã có 14.000 người New Zealand sang du lịch Việt Nam, góp phần đưa lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 24 lần so với cùng kỳ của năm ngoái và con số này đang tiếp tục tăng lên, nếu duy trì được đường bay thẳng giữa Việt Nam và các thành phố của New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với các doanh nghiệp tại diễn đàn khi cho rằng, hai nước hoàn toàn có cơ hội để hợp tác, trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, cũng như chuyển đổi năng lượng một cách công bằng.

Nhắc lại cam kết của Việt Nam tại COP26 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thúc đẩy hợp tác với các nước phát triển trong đó có New Zealand về công nghệ, cả về tài chính xanh để phát triển năng lượng tái tạo; khẳng định chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay khi chuyển trọng tâm từ việc thu hút đầu tư sang chiến lược hợp tác về đầu tư. Điều này tạo rất nhiều thuận lợi cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Chủ tịch Quốc hội mong được chứng kiến niềm hứng khởi mạnh mẽ của các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ đang nỗ lực nghiên cứu để cắt giảm các rào cản về kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất. Cho đến nay, hệ thống pháp luật về đầu tư, bảo hộ đầu tư, doanh nghiệp đã rất đầy đủ, hoàn thiện và đồng bộ. Quốc hội Việt Nam cũng đang tích cực sửa đổi Luật Đất đai, đạo luật gốc liên quan mọi nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp cuối của năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Việt Nam đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón được dòng đầu tư mới, khi cơ cấu đầu tư đã có sự thay đổi cùng rất nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn đầu tư vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, với sự cộng hưởng của hai điều tốt đẹp là quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và RCEP, với không gian kinh doanh thuận lợi, rộng mở đầy tiềm năng, Chủ tịch Quốc hội mong được chứng kiến niềm hứng khởi mạnh mẽ của các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam chào đón các doanh nghiệp New Zealand và sẽ cùng nhau làm nên những thành công mới.

Việt Nam và New Zealand có nhiều điểm tương đồng trong lĩnh vực nông nghiệp

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor bày tỏ, ông đã chờ đợi đoàn công tác đã lâu để có thể cùng trao đổi về nhiều vấn đề hai bên quan tâm; cho rằng, Việt Nam và New Zealand có nhiều điểm tương đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, đang trên đà khởi sắc, “đơm hoa, kết trái”.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu cho biết, New Zealand đã mở cửa thị trường với những loại hoa quả như trái dâu của New Zealand đã được xuất khẩu sang Việt Nam; đồng thời hy vọng sẽ thấy những người nông dân của Việt Nam cũng sẽ có thể xuất khẩu các loại nông sản khác sang thị trường New Zealand.

"Diễn đàn ngày hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược của hai nước để đưa ra các cơ hội về đầu tư thương mại, kinh tế. Không dừng lại ở đó, các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, công nghệ, văn hóa và phát triển bền vững, hai nước có rất nhiều điều để chia sẻ. Diễn đàn ngày hôm nay là một trong những ví dụ để hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này trong tương lai" - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu cho biết.

Theo Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor, New Zealand có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sản xuất đang tìm kiếm cơ hội sản xuất, đầu tư tại Việt Nam. Đây là một trong những minh chứng để hai nước có thể tiếp tục phối hợp vì vẫn còn nhiều dư địa, cơ hội để hợp tác.

Ông Damien O'Connor nhấn mạnh, Việt Nam là một thị trường rất lớn, vì vậy hai nước có thể xuất khẩu trái cây và chia sẻ những giá trị, lợi ích chung về việc bình đẳng, cũng như nâng cao giá trị và đời sống con người; New Zealand luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể tiếp tục hợp tác với Việt Nam.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Damien O’ Connor đã chứng kiến đại diện Chính phủ Việt Nam trao thoả thuận nhập khẩu nông sản gồm quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand sang Việt Nam cho đại diện Chính phủ New Zealand./.