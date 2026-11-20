Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 thảo luận về tình hình và xu thế phát triển lớn của kinh tế thế giới và khu vực, các cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng, thương mại và đầu tư, cũng như các định hướng hợp tác của APEC trong thời gian tới.

Hội nghị tái khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy hợp tác, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Các Nhà lãnh đạo cũng đề cao vai trò và sứ mệnh của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời là vườn ươm các ý tưởng đột phá, góp phần mở ra những động lực tăng trưởng mới, giúp các thành viên vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trước những chuyển biến sâu sắc của thế giới và khu vực.

Hội nghị nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất, khai thác tiềm năng của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, đề cao tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề xuất 3 định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC. Trong đó, APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển.

Kết thúc Hội nghị, các Nhà Lãnh đạo thông qua Tuyên bố Cấp cao và 3 văn kiện gồm: Khuôn khổ hợp tác APEC Số hóa thương mại 2026-2030; Khai thác Kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026-2035.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 đã thành công tốt đẹp. Các Nhà Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.