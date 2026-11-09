English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam chúc mừng 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Thứ Hai, 16:41, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong điện mừng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh quan hệ gắn bó và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước, được vun đắp qua nhiều thế hệ và thử thách của lịch sử, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư, lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

viet nam chuc mung 73 nam quoc khanh vuong quoc campuchia hinh anh 1
Lẽ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia diễn ra ngày 9/11 tại thủ đô Phnom Penh.

Trong Điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đạt được trong 73 năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, với Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, giữ vai trò nòng cốt, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới và toàn diện hơn nữa, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường năm 2027, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh.

Trong các thư chúc mừng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh quan hệ gắn bó và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước, được vun đắp qua nhiều thế hệ và thử thách của lịch sử, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp đó trong thời gian qua đã không ngừng được củng cố, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục cùng Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi Thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia long trọng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh
Campuchia long trọng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 9/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Campuchia long trọng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh

Campuchia long trọng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 9/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Khai thác tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri, Campuchia với Việt Nam
Khai thác tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri, Campuchia với Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Mondulkiri nằm ở phía Đông Bắc Campuchia, có điều kiện địa lý và tự nhiên rất phong phú, đa dạng, đường biên giới dài hơn 300 km với Việt Nam. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác với các tỉnh khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.

Khai thác tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri, Campuchia với Việt Nam

Khai thác tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri, Campuchia với Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Mondulkiri nằm ở phía Đông Bắc Campuchia, có điều kiện địa lý và tự nhiên rất phong phú, đa dạng, đường biên giới dài hơn 300 km với Việt Nam. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác với các tỉnh khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội