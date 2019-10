Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Serbia, Australia

Ngày 16/10, trong khuôn khổ tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 141 tại Serbia, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Seriba và tiếp xúc song phương Trưởng đoàn Australia.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Serbia

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Serbia Maja Gojkovic, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Serbia tươi đẹp và sự ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân Serbia, một đất nước giàu về truyền thống lịch sử và văn hóa, đồng thời cảm ơn Quốc hội Serbia đã dành cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Serbia. Hai nước có tiềm năng phát triển rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục, thể thao. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước hiện nay mới đạt 25 triệu USD/năm, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cảm ơn Seribia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, và mong hai nước tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng đóng góp vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Đoàn ĐBQH cấp cao Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Serbia

Để tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho rằng hai nước cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nước cần tạo nhiều cơ hội, xúc tiến giao lưu giữa các doanh nghiệp, qua đó nắm bắt thị trường và thế mạnh của nhau, tìm ra những cơ hội hợp tác mới đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi Đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp, giám sát và thực thi pháp luật, tạo hành lang cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Serbia Maja Gojkovic bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu sang tham dự Đại hội đồng IPU-141, nhấn mạnh đây là cuộc gặp mang tính lịch sử giữa Lãnh đạo hai Quốc hội, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Serbia chia sẻ Đại hội đồng IPU-141 lần này là một trong những kỳ Đại hội đồng thu hút sự tham gia của số lượng các nghị sĩ đông nhất từ trước đến nay, với gần 80 Chủ tịch Quốc hội và gần 60 Phó Chủ tịch Quốc hội cùng hơn 2.500 nghị sĩ, đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế.

Việt Nam và Serbia đều là thành viên có trách nhiệm của IPU và hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ góp phần nâng cao vai trò và vị thể của tổ chức này.

Chủ tịch Quốc hội Serbia nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội, khẳng định Serbia coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, quốc phòng.

Nhân dịp này, thông qua bà Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Quốc hội Serbia trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Serbia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Hạ nghị sĩ Lucy Wicks

Tại cuộc tiếp xúc với Trưởng đoàn Australia, Hạ nghị sỹ Lucy Wicks, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Việt Nam và Australia thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại và giáo dục-đào tạo.

Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018 là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và thực chất, trên tất cả các kênh và lĩnh vực, cả song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 300.000 người gốc Việt Nam đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Australia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua có bước phát triển mới, nhất là việc hai nước đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Australia đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thời gian tới, Quốc hội Việt Nam mong muốn hợp tác cùng Quốc hội liên bang Australia triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Australia (tháng 1/2019).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Australia ở Châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế, cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm trọng trách thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41. Việt Nam mong Chính phủ và Quốc hội Liên bang Australia ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt các vai trò quan trọng này, góp phần tích cực trong việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc với đoàn Australia

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Quốc hội Liên bang Australia về việc tham dự Đại hội đồng AIPA-41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8/2020 với tư cách là đối tác đối thoại của AIPA.

Trưởng đoàn Australia nhất trí với đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội, cho rằng việc hai bên ký kết quan hệ Đối tác chiến lược cho thấy cam kết của hai bên muốn tăng cường hợp tác trong các vấn đề chiến lược của hai nước nói riêng và khu vực nói chung.

Trưởng đoàn Australia nhấn mạnh, quan hệ giữa Australia và Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng đối với quan hệ giữa Australia và ASEAN. Sự thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 9/2019 của Thủ tướng Australia là động lực quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thời gian tới, Australia mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Australia luôn ủng hộ và cam kết thúc đẩy tự do hóa thương mại và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước./.