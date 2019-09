Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 26/9 đã bắt đầu các hoạt động nhân dịp dự Phiên thảo luận cấp cao Khóa 74 Đại hội đồng LHQ.

Trong các cuộc hội kiến song phương, Thủ tướng Cộng hoà Uganda, Thủ tướng St Vincent and the Grenadines, Ngoại trưởng Algeria và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đều bày tỏ tình cảm sâu sắc với Việt Nam, chúc mừng nước ta đã trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục, thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, đề xuất với ta các biện pháp nhằm tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, phối hợp tại các diễn đàn đa phương....

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Algeria.

Tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ David Hale đến chào xã giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ vào năm 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại, nhất là cấp cao, làm sâu sắc hơn và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng... và tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thứ trưởng David Hale bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua duy trì đà phát triển thực chất, hiệu quả, mong muốn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hoà bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tụ dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp, thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương./.