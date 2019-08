Việt Nam đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 14/8 tại Singapore, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị Việt Nam - Singapore lần thứ 12.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư Thường trực Chee Wee Kiong đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore tiếp tục đi vào chiều sâu trên cơ sở tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, tích cực đóng góp vào việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp trên các vấn đề chiến lược trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, cọ xát thương mại gia tăng.



Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hoá của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời triển khai hiệu quả các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bí thư Thường trực Chee Wee Kiong nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, thương mại nông sản, du lịch, giao lưu nhân dân, và nhất là các lĩnh vực mới và quan trọng của thời đại "Cách mạng Công nghiệp 4.0" như khởi nghiệp, đô thị thông minh, công nghệ tài chính, an ninh mạng...

Hai Trưởng đoàn thống nhất về nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tham vấn song phương; nhất trí phối hợp triển khai tốt kết quả Hội nghị Bộ trưởng Kết nối hai nền kinh tế lần thứ 14 tại Singapore (3/2019), đặc biệt trên các lĩnh vực tài chính, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, đầu tư, thương mại và dịch vụ... nhằm tiếp tục phát huy kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua.

Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào Việt Nam với hơn 2.000 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn gần 50 tỷ USD, 7 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp Singapore.

Hai Trưởng đoàn đánh giá cao kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) vừa qua tại Bangkok, Thái Lan.

Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông, thể hiện trách nhiệm và vai trò tích cực đối với hoà bình, ổn định ở khu vực cũng như sự đoàn kết và vững mạnh của Cộng đồng ASEAN.

Hai bên hài lòng về hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao, góp phần tích cực vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore. Hai Trưởng đoàn nhất trí sẽ tiến hành Tham khảo Chính trị lần thứ 13 tại Việt Nam trong năm 2020.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và đoàn Việt Nam đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Bộ trưởng Balakrishnan nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Singapore - Việt Nam đối với lợi ích của mỗi nước cũng như đoàn kết và sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, đồng thời bày tỏ vui mừng hai bên tiếp tục duy trì được đà phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, tin cậy trong nhiều thập kỷ qua.

Bộ trưởng Balakrishnan đặc biệt đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021./.