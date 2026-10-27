Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác tại Diễn đàn Nghị viện BRICS

Hôm qua (26/10 - theo giờ địa phương), Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, với kỳ vọng tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao vai trò của nghị viện trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 tại New Delhi

Đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung tham dự diễn đàn, đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam góp mặt tại sự kiện với tư cách đại diện một quốc gia đối tác BRICS”

Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/10, với sự tham dự của các đoàn nghị viện đến từ 11 nước thành viên và 10 quốc gia đối tác BRICS.

Sự kiện do Quốc hội Ấn Độ đăng cai trong năm nước này giữ cương vị Chủ tịch BRICS 2026, với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện vì sự phát triển lấy người dân làm trung tâm”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong tăng cường lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu. Ông kêu gọi các nghị viện tăng cường hợp tác, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, đồng thời chuyển các cam kết thành kết quả thiết thực phục vụ người dân.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung tham dự diễn đàn

Theo Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, việc các nhà lãnh đạo BRICS đã thông qua tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hồi tháng 9 vừa qua tại Ấn Độ là dấu mốc quan trọng. Tuy nhiên, thành công thực sự của BRICS phải được đánh giá bằng khả năng chuyển các cam kết thành chính sách cụ thể và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân. Các nghị viện có thể đóng góp thông qua hoạt động lập pháp, phân bổ ngân sách, giám sát và thúc đẩy trách nhiệm giải trình.

Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề “Vai trò then chốt của nghị viện trong tăng cường khả năng thích ứng của thể chế vì một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Thái Quỳnh Mai Dung, đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh khả năng thích ứng của thể chế là nền tảng cho sức mạnh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung đề xuất ba định hướng hợp tác của Việt Nam, đó là: tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và xây dựng thể chế hướng tới tương lai; đổi mới hoạt động nghị viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần gũi với người dân và thiết thực hơn; và phát huy vai trò ngoại giao nghị viện trong củng cố quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam chào mừng Đại biểu Quốc hội Việt Nam dự diễn đàn

Đại biểu Quốc hội Việt Nam kêu gọi các nghị viện phối hợp chặt chẽ, lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, qua đó góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng nghị viện các nước BRICS và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.