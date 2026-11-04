Việt Nam đề xuất ba định hướng thúc đẩy hợp tác APEC

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế - Thương mại và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Hội nghị còn có sự tham dự của Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái là trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đây là hội nghị bộ trưởng quan trọng nhất trong năm của APEC, nhằm trao đổi những vấn đề lớn của kinh tế khu vực, rà soát kết quả hợp tác và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai nội dung thảo luận chính là hợp tác hướng tới một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương và thúc đẩy liên kết kinh tế vì tăng trưởng khu vực.

Ngày 3/11, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 37 diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác tổ chức và vai trò chủ nhà APEC 2026 của Trung Quốc. Bộ trưởng nhận định, châu Á – Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc về kinh tế và công nghệ, đan xen cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, APEC cần chủ động, tiên phong định hình tương lai thông qua hợp tác chiến lược.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất ba định hướng hợp tác đối với khu vực.

Thứ nhất, xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương sáng tạo và năng suất, thông qua đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số một cách có trách nhiệm, hiệu quả. Các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực, phát triển nguồn nhân lực với những kỹ năng đáp ứng yêu cầu tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 37 diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Thứ hai, xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương mở và kết nối, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ; tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng; tăng cường kết nối về thể chế, hạ tầng và số, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thứ ba, xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tự cường và năng động, chú trọng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường phối hợp chính sách, nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro mới nổi, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất ba định hướng hợp tác đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, trên cương vị chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, kế thừa những thành quả đã đạt được, thúc đẩy hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, đoàn kết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng gặp nhiều thách thức. Các thành viên đề cao việc củng cố hệ thống thương mại đa phương, duy trì môi trường thương mại và đầu tư mở, ổn định, có thể dự báo; thúc đẩy xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối khu vực, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu khai mạc hội nghị

Các Bộ trưởng cũng trao đổi biện pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng AI để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số; tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên và nâng cao khả năng tự cường của các nền kinh tế.

Hội nghị đồng thời rà soát 5 năm triển khai Kế hoạch Hành động thực hiện Tầm nhìn APEC 2040, thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của APEC, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong những năm tới.

Trên tinh thần đó, nhiều thành viên bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027, mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, tạo động lực mới cho liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực.