Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua nhiều biến động phức tạp, cả về kinh tế, địa chính trị. Sự tham gia của các đoàn cấp cao Việt Nam sẽ mang lại các đóng góp tích cực quan trọng, góp phần vào thành công chung của các Hội nghị. Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Philipines Lại Thái Bình, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú VOV tại ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Philipines Lại Thái Bình

PV: Kỳ vọng của Đại sứ vào hai hội nghị quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 47 sẽ giúp ASEAN “chèo lái con thuyền tới tương lai” giữa những sóng gió hiện nay như thế nào?

Đại sứ Lại Thái Bình: Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua nhiều biến động phức tạp, đầy rẫy “sóng gió” về kinh tế, địa chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống đan xen, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ nhất, hai sự kiện này sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa lòng tin chiến lược và sự cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế tại khu vực. Thứ hai, đây là các diễn đàn then chốt, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN, từ kinh tế số, chuyển đổi xanh đến chuỗi cung ứng tự cường. Thứ ba, sự đồng hành chặt chẽ giữa kênh Chính phủ và kênh Nghị viện sẽ đảm bảo các quyết sách chiến lược nhanh chóng được thể chế hóa thành hành động và luật pháp thực tiễn, góp phần thúc đẩy triển khai hiện thực hóa các cam kết chung của ASEAN.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chèo lái của Philippines trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN và AIPA 2026, cùng sự đồng lòng của các nước thành viên ASEAN, và sự ủng hộ của các đối tác của ASEAN, hai hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh; thúc đẩy hợp tác và phát triển bao trùm, bền vững tại khu vực.

PV: Những đóng góp và sáng kiến của Việt Nam đã góp phần thế nào trong việc hiện thực hóa các mục tiêu trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines?

Đại sứ Lại Thái Bình: Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại và luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với nước Chủ tịch Philippines cũng như các quốc gia thành viên để triển khai hiệu quả các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Ngay từ đầu năm, tại các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các cơ chế hợp tác chuyên ngành, Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường và sức chống chịu của ASEAN; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đề cao luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 từ ngày 09-10/6/2026 cũng là một đóng góp cụ thể nhằm thúc đẩy đối thoại, chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu và ưu tiên chung của khu vực.

Tôi cho rằng, những đóng góp đó thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời là sự ủng hộ thiết thực của Việt Nam dành cho Philippines trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026.

PV: Xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa của việc các đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự loạt hội nghị quan trọng lần này tại Philippines?

Đại sứ Lại Thái Bình: Việc Thủ tướng Chính phủ dự kiến dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan, đồng thời Chủ tịch Quốc hội dẫn đàu Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 47 có ý nghĩa rất quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Trước hết, đây là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với ASEAN, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong việc cùng các nước thành viên triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045, hướng tới một “ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động, và lấy người dân làm trung tâm”. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam trực tiếp đóng góp vào các sáng kiến và giải pháp đối với những vấn đề chiến lược của khu vực, bảo vệ vai trò trung tâm và phát huy tiếng nói chung của ASEAN trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Đặc biệt, các chuyến công tác cấp cao quan trọng lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Philippines vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 6/2026, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tôi tin tưởng rằng, sự tham gia của các đoàn cấp cao Việt Nam sẽ mang lại các đóng góp tích cực quan trọng, góp phần vào thành công chung của các hội nghị; đồng thời, thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác rất tốt đẹp hiện nay giữa Việt Nam và Philippines, cũng như với các đối tác khác trong và ngoài khu vực, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN