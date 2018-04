Việt Nam dự Hội nghị cấp cao của LHQ về Xây dựng và Giữ vững hòa bình

Trong hai ngày 24-25/4, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Hội nghị Cấp cao về Xây dựng và Giữ vững hòa bình. Tham dự Hội nghị có đại diện của 128 Quốc gia Thành viên và một số tổ chức quốc tế. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Miroslav Lajcak nhấn mạnh các quốc gia thành viên cần tăng cường cam kết, giành ưu tiên cho sứ mệnh ngăn ngừa xung đột, xây dựng và giữ vững hoà bình, phát huy vai trò lãnh đạo của Liên Hợp Quốc trong việc củng cố hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người, đáp ứng mong đợi của các quốc gia thành viên.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng hòa bình thế giới đang bị đe doạ bởi các thách thức an ninh chưa từng có và thiếu lòng tin giữa các quốc gia. Tổng Thư ký nhấn mạnh sự cần thiết gắn kết chặt chẽ hòa bình với phát triển để hỗ trợ các quốc gia thành viên, nhất là các nước chịu ảnh hưởng bởi xung đột, giải quyết và khắc phục hậu quả khủng hoảng, tiến tới phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường đóng góp nguồn lực về trí tuệ, khoa học-kỹ thuật và ngân sách cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình, giải quyết khủng hoảng di cư, tị nạn.

Các nước tham dự Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của xây dựng và gìn giữ hoà bình, trong đó vai trò làm chủ của mỗi quốc gia có ý nghĩa then chốt, nêu bật cần tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột để ngăn ngừa xung đột, phát huy vai trò trung gian hòa giải và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thanh niên. Các phát biểu nhấn mạnh cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất cải tổ của Tổng Thư ký nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường các nỗ lực tập thể, tăng cường quan hệ đối tác, huy động sự tham gia của tất cả các chủ thể và nguồn lực cần thiết, để thực hiện giữ vững hoà bình và phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng trước các thách thức phức tạp và khó lường hiện nay, Liên Hợp Quốc cần có cách tiếp cận toàn diện, gắn kết chặt chẽ, đặt con người vào vị trí trung tâm để xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể giải quyết và ngăn ngừa xung đột trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Việt Nam hoan nghênh các đề xuất cải tổ của Tổng Thư ký Gutteres với mục tiêu để Liên Hợp Quốc hoàn thành được sứ mệnh của mình trong các hoạt động gìn giữ hoà bình và hỗ trợ các nước thành viên thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định cam kết của Việt Nam tích cực đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, chủ trương nhất quán của Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, nỗ lực để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Việt Nam cũng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị để sớm triển khai Bệnh viện dã chiến cấp II tại Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Dự kiến ngày 26/4, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cùng thông qua Nghị quyết kép đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đệ trình các báo cáo tiếp theo về việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến xây dựng và giữ vững hòa bình./. Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 VOV.VN - Tiếp tục ứng cử lần thứ hai vào Hội đồng Bảo an thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập, hợp tác. Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc VOV.VN - Thủ tướng: “40 năm qua, Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của LHQ, dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp tích cực"