Việt Nam dự Hội nghị lãnh đạo các cơ quan an ninh quốc tế tại Nga

Trong hai ngày 16-17/10, nhận lời mời của Đại tướng Aleksandr Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự Hội nghị lãnh đạo các cơ quan đặc biệt, cơ quan an ninh và thực thi pháp luật lần thứ 18, diễn ra tại thành phố Sochi, Liên bang Nga.

Hội nghị đã thu hút gần 400 đại biểu đến từ 79 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị năm nay tập trung thảo luận về "Cách tiếp cận có hệ thống để tổ chức cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố".

Vladimir Putin đã đánh giá cao sự đóng góp của hội nghị trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các cơ quan hữu quan của nhiều quốc gia. Ông Putin kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt trong cuộc chiến chống lại những mối đe dọa và thách thức chung. Đồng thời, đề nghị tạo ra một cơ chế hữu hiệu để chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia, xác định và loại bỏ các kênh tài trợ cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp, tăng cường hợp tác để trấn áp việc tuyên truyền bạo lực và chủ nghĩa cấp tiến, đặc biệt là trên mạng Internet.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi các nước cùng nỗ lực kiểm soát các hình thức hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố như về nhân lực, ý thức hệ, tài chính và vũ khí; kêu gọi các nước cần có hướng tiếp cận có hệ thống để chống chủ nghĩa khủng bố, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các quốc gia, các cơ quan an ninh và cơ quan thực thi pháp luật trong việc tổ chức chống chủ nghĩa khủng bố và tuyên truyền chống khủng bố.

Ông Lavrov khẳng định Nga ủng hộ mọi hình thức hợp tác mang tính xây dựng, bình đẳng với tất cả các đối tác nước ngoài trong việc chống khủng bố, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã cùng thảo luận các vấn đề cấp bách trong cuộc chiến chống khủng bố như ngăn chặn hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế và nước ngoài; vấn đề an ninh thông tin quốc tế; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan an ninh, cơ quan đặc biệt của các nước và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau trong việc bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu.

Đoàn Việt Nam đã có bài tham luận “Phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đặc biệt nước ngoài trong lĩnh vực đảm bảo an toàn không gian thông tin” tại phiên toàn thể và tham gia thảo luận chuyên đề “An ninh thông tin quốc tế”.



Trong tham luận của mình, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định vai trò quan trọng của việc phát triển công nghệ mang lại những thành tựu vượt bậc cho nhân loại, tạo ra những bước nhảy vọt về hiệu quả sản xuất, tính chất ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, song song với đó, cộng đồng quốc tế đã và đang phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với những thách thức an ninh phi truyền thống từ không gian mạng như hoạt động tấn công, xâm nhập, đánh cắp thông tin, làm thay đổi hoặc phá hoại các thông tin quan trọng. Các tổ chức khủng bố lợi dụng không gian mạng để liên lạc, tuyển mộ lực lượng, gây quỹ, truyền bá tư tưởng chống đối cực đoan, kích động sự hận thù và bạo lực.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới. Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, không gian mạng Việt Nam cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức lớn tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Không gian mạng đang bị lợi dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Để đối phó hiệu quả với những thách thức về an ninh mạng nêu trên, Đại tướng Tô Lâm đã nêu ra một số sáng kiến của Việt Nam, nhấn mạnh sự phối hợp hành động song phương và đa phương giữa các nước nhằm ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế; sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng tin tưởng thành công của Hội nghị sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mạng, góp phần đảm bảo sự ổn định và an ninh thế giới, khu vực và của mỗi quốc gia./.