Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN với các đối tác

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị, với nhiều đóng góp và đề xuất cụ thể.

Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ đã được tổ chức trang trọng tại Cebu. Theo đó, Bộ Quốc phòng Singapore là Chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2027.

Phát biểu khai mạc Hội nghị với sự tham dự của đại diện 19 quốc gia (ASEAN cùng 8 đối tác +), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro điểm lại các kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 với việc ký 2 văn kiện kết quả. Bao gồm tuyên bố chung của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á, cũng như Tuyên bố chung Manila nhân kỷ niệm 20 năm thành lập ADMM, cùng nhau định hướng tương lai. Các văn kiện này nêu rõ cam kết chung trong việc thúc đẩy tuân thủ các nguyên tắc chung và tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các bạn, các đối tác đối thoại.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị. Ảnh: ASEAN

Bộ trưởng Philippines Teodoro cũng nhấn mạnh 3 định hướng hợp tác giữa ASEAN với các đối tác: "Thứ nhất, hợp tác phải luôn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Thứ hai, tiếp tục duy trì những tiến bộ ổn định và đáng kể đã đạt được trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Thứ ba hoan nghênh sự hợp tác về an ninh lương thực và năng lượng trong bối cảnh những thách thức về chuỗi cung ứng và xung đột trển thế giới”.

Hội nghị hôm nay nghe báo cáo kết quả Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng và báo cáo của Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn về tình hình ASEAN. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới; thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Hội nghị ADMM+ về Thanh niên, Hòa bình và An ninh; thảo luận về các vấn đề có liên quan.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13.Ảnh: ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhận định, trong bối cảnh an ninh truyền thống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, an ninh phi truyền thống cũng ngày càng diễn biến phức tạp như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai gần đây liên tiếp diễn ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cuộc sống của người dân nơi thiên tai, thảm họa gặp nhiều khó khăn, trở ngại, cần sự nỗ lực chung của các nước, của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức đang diễn ra. Khi xét đến một cấu trúc an ninh toàn diện, dễ thấy rằng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống có thể tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Điều đó đòi hỏi thiện chí hợp tác giữa các quốc gia trong giải quyết đồng thời cả hai thách thức.

“Chúng ta ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới có sự cạnh tranh chiến lược, nhưng là sự cạnh tranh lành mạnh, nếu không rất dễ kéo theo lôi kéo, tập hợp lực lượng, gây mâu thuẫn, gây bất đồng, thậm chí chiến tranh, xung đột. Các nước cần quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; cùng nhau giải quyết xung đột, tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng chủ quyền, độc lập, lợi ích chính đáng của nhau. Không đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây là những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng là đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, mong muốn các nước liên quan nhất quán các nguyên tắc trên trong giải quyết các vấn đề, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cam kết thực thi đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký kết một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, có tính pháp lý rõ ràng hơn”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Trải qua 16 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội năm 2010, ADMM+ đã và đang là cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ADMM+ cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Một là, đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; quản lý khác biệt, củng cố lòng tin, quan hệ hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Hai là, giữ vững và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, khả năng kết nối và bao trùm, dung hòa khác biệt, tạo dựng đồng thuận trên cơ sở các nguyên tắc chung. Mong các nước đối tác tiếp tục ủng hộ một ASEAN đoàn kết, tự cường trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau; góp phần duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong ADMM+, ưu tiên các lĩnh vực có lợi ích chung phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của các bên, phát huy hơn nữa hiệu quả của các Nhóm chuyên gia ADMM. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của các nước đối với việc Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng chu kỳ 2027-2030.

Bốn là, nâng cao năng lực ứng phó các thách thức mới nổi thông qua việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phù hợp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm; kết nối giữa các cơ quan nghiên cứu, học viện, cơ sở đào tạo và lực lượng sĩ quan trẻ. Về vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, cần thúc đẩy cách tiếp cận có trách nhiệm, phù hợp với luật pháp quốc tế, phục vụ mục tiêu hòa bình, ổn định và an ninh chung.

Đề cập tới sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Hòa bình - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển” sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, sự kiện thể hiện rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển, phục vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc; mong muốn được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước thăm Việt Nam và dự Triển lãm để tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị lẫn nhau, cùng nhau góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới.

Tại Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ và Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Nhật Bản ngày 28/10, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đưa ra nhiều đề xuất để hợp tác quốc phòng ASEAN với các đối tác tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định sự chủ động của Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung và hợp tác kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.