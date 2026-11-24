Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney của Australia vừa công bố chỉ số quyền lực ở Châu Á. Trong đó, ảnh hưởng của Việt Nam tăng nhẹ trong bối cảnh ảnh hưởng của nhiều quốc gia Đông Nam Á giảm.

Trong Chỉ số quyền lực Châu Á 2026 mà Viện Lowy vừa công bố, Việt Nam được xếp thứ 12 với 20 điểm, tăng 0.1 điểm so với năm trước. Trong đó, ảnh hưởng ngoại giao là lĩnh vực được đánh giá cao nhất của Việt Nam và được xếp thứ 8 trong khu vực.

Trong bối cảnh vị thế của nhiều quốc gia Đông Nam Á bị sụt giảm do căng thẳng ở Trung Đông và các biện pháp thuế quan của Mỹ, ảnh hưởng của Việt Nam gia tăng cho thấy sự nỗ lực của Việt Nam là rất lớn và đang phát huy hiệu quả.

Việt Nam xếp thứ 12 trong bảng Chỉ số quyền lực Châu Á 2026.

Chỉ số quyền lực Châu Á 2026 cũng cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực, tiếp sau đó là Trung Quốc. Trong đó ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực giảm do Mỹ chuyển nguồn lực sang Trung Đông, giảm tập trận với Hàn Quốc và xao nhãng sự gắn kết với Châu Á.

Trong khi đó, ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn ổn định trong lúc nước này vẫn tiếp tục củng cố ảnh hưởng ngoại giao và văn hóa. Nổi bật là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của Trung Quốc có quy mô lớn gấp 3 lần Mỹ đã góp phần tạo ra bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc. Viện Lowy cũng đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc có chất lượng ngang hàng với Mỹ, đưa AI trở thành lĩnh vực cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số quyền lực Châu Á 2026 cũng nhận định ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực đang tăng mạnh trong đó ảnh hưởng ngoại giao là thế mạnh lớn nhất của Ấn Độ và quan hệ kinh tế là lĩnh vực có nhiều cải thiện nhất khi vượt lên 7 bậc so với năm trước đó. Ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ ở châu Á cũng tăng nhờ cải thiện trên cả 3 lĩnh vực gồm quảng bá văn hóa, dòng chảy thông tin và giao lưu nhân dân. Nhờ những tiến bộ này, Viện Lowy cho rằng tiềm lực của Ấn Độ là rất lớn và sẽ tiếp tục phát triển khiến cho Ấn Độ có thể duy trì và gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.