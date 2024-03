Việt Nam hỗ trợ Lào đảm bảo an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024

Các phương tiện Bộ Công an Việt Nam viện trợ Bộ Công an Lào phục vụ Hội nghị năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào.

Tại lễ trao tặng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng trao 20 xe ô tô và 30 mô tô cho Bộ Công an Lào phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào tiếp thân mật Thượng tướng Lương Tam Quang cùng đoàn.

Thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng với tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng Công an hai nước, Bộ Công an Lào sẽ sử dụng hiệu quá các phương tiện mà Bộ Công an Việt Nam giúp lần này, nhằm góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch ASEAN 2024; khẳng định, lực lượng Công an Việt Nam luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng Công an Lào trong mọi tình huống; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau thống nhất nhận định và đánh giá về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để đề ra đối sách phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể.

Đoàn lãnh đạo Bộ Công an hai nước Lào-Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự lễ trao tặng.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, đánh giá cao gói viện trợ của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dành cho Chính phủ và Bộ Công an Lào; khẳng định Bộ Công an Lào sẽ sử dụng gói viện trợ một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Hội nghị ASEAN 2024; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua; mong muốn lực lượng công an Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lực lượng Công an Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.