Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình hòa bình liên quan Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/6 đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Afghanistan và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA).

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an ghi nhận một số tiến triển về chính trị ở Afghanistan; bày tỏ quan tâm đặc biệt về tình hình an ninh và tác động của đại dịch Covid-19 đối với Afghanistan; lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân, kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan sớm bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình, trong đó thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình này; đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ với Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Afghanistan tại Liên Hợp Quốc khẳng định cam kết của Chính quyền Tổng thống Ashraft Ghani hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột, thúc đẩy phát triển, tái thiết đất nước và phòng chống tội phạm; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 2513 của Hội đồng Bảo an về ủng hộ Thỏa thuận Hòa bình ngày 29/2, trước mắt là sớm bắt đầu đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn; chia sẻ quan ngại về các vụ tấn công của Taliban và các tổ chức khủng bố, kêu gọi việc cải thiện tình hình an ninh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở Afghanistan.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ hy vọng sẽ có sự tham gia nhiều và tích cực hơn nữa của phụ nữ trong tiến trình hòa bình cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tái thiết, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và phòng chống tội phạm và ma túy./.