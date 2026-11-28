Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam không chỉ đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà mà còn tích cực nghiên cứu, đề xuất các định hướng hợp tác và phối hợp với các nước thành viên xây dựng những văn kiện quan trọng cho hai cơ chế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, trong quá trình chuẩn bị các hội nghị, Việt Nam đã nghiên cứu những lĩnh vực hợp tác mà CLMV và ACMECS đang triển khai, đánh giá kết quả đạt được cũng như những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Việt Nam cùng các nước thành viên xây dựng các văn kiện vừa tổng kết tình hình hợp tác, vừa xác định những định hướng cụ thể cho thời gian tới.

Đáng chú ý, Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến quan trọng và nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên. Đây là những sáng kiến hướng trực tiếp tới các nhu cầu thực tiễn của khu vực, tập trung vào kết nối kinh tế và khai thác tiềm năng du lịch.

Sáng kiến thứ nhất là thúc đẩy hành lang kết nối logistics cảng - cảng từ Cần Giờ của Việt Nam tới Laem Chabang của Thái Lan. Sáng kiến thứ hai là xây dựng hành trình di sản bốn nước CLMV, kết nối các điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, cả hai sáng kiến đều được các nước đánh giá cao bởi tính thiết thực và phù hợp với những lĩnh vực mà các thành viên cùng quan tâm. Điểm đáng chú ý là các sáng kiến không chỉ dừng ở việc đưa ra ý tưởng mà còn xác định rõ mục tiêu, hoạt động chính, quy trình triển khai và cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả. Qua đó, các nước có cơ sở để phối hợp thực hiện và kiểm chứng hiệu quả trong thực tế.

"Việt Nam là quốc gia nằm trong lưu vực sông Mekong, có những lợi ích gắn bó trực tiếp với sự ổn định và phát triển của khu vực. Đồng thời, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều lĩnh vực mà các nước thành viên CLMV và ACMECS đang quan tâm, qua đó có điều kiện đóng góp kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác chung", Bộ trưởng Lê Hoài Trung lý giải vai trò của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Theo Bộ trưởng, đóng góp của Việt Nam không chỉ thể hiện qua việc đề xuất sáng kiến, xây dựng văn kiện mà còn ở quá trình tích cực phối hợp với các nước triển khai những chương trình, dự án đã thống nhất.

Đối với Việt Nam, lợi ích từ hợp tác CLMV và ACMECS trước hết nằm ở việc các định hướng của hai cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Đó là duy trì môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; phát huy những động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời tìm kiếm các động lực phát triển mới.

Có thể thấy, thông qua các cơ chế CLMV và ACMECS, Việt Nam đang thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác gắn với những mục tiêu cụ thể và kết quả thực chất. Đây không chỉ là sự đóng góp vào liên kết khu vực mà còn là cách Việt Nam tranh thủ các cơ hội hợp tác, tạo thêm nguồn lực và không gian phát triển, phục vụ những mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.