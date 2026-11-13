English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam là một thành viên tích cực và có nhiều đóng góp trong AIPA

Thứ Sáu, 10:09, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya đánh giá Việt Nam là thành viên tích cực, có nhiều đóng góp quan trọng, đồng thời là nguồn cảm hứng về phát triển kinh tế và ổn định chính trị trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến ngày 18/11/2026.

Nhân dịp này, Phóng viên thường trú Đài TNVN tại Indonesia phỏng vấn Tổng Thư ký Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Chem Widhya về chương trình nghị sự cũng như đóng góp của Việt Nam.

viet nam la mot thanh vien tich cuc va co nhieu dong gop trong aipa hinh anh 1
Tổng Thư ký Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Chem Widhya đánh giá: Việt Nam là một thành viên tích cực và có nhiều đóng góp trong AIPA

PV: Tổng Thư ký đánh giá về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của chủ đề AIPA lần thứ 47 “Các nghị viện góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay?

Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya: Chủ đề của AIPA năm nay dựa trên ba chữ "P"- hòa bình (peace)- thịnh vượng (prosperity) và Lấy người dân làm trung tâm (people-centred). Ba chữ "P" này bổ sung và củng cố lẫn nhau. Tuy nhiên hòa bình là quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay, bởi nếu thiếu hòa bình, không một quốc gia, khu vực có thể giải quyết các vấn đề để đạt được sự phát triển bền vững lâu dài và thịnh vượng chung.

Thế giới đang đối mặt với những thách thức, thay đổi nhanh chóng. Các căng thẳng, xung đột trên thế giới tác động sâu rộng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến sự ổn định của mọi trụ cột. Điều đáng lo ngại là trước những thách thức an ninh chưa từng thấy, khó lường và biến chuyển nhanh chóng này, nếu tất cả các vấn đề an ninh cùng hội tụ, có thể khiến khu vực rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Do đó, chúng ta cần củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN. Tuy nhiên, vai trò trung tâm này không phải tự nhiên mà có, mà ASEAN phải nỗ lực để xứng đáng đạt được. Vì vậy, chúng ta phải tạo dựng được sự tin cậy thông qua các hành động, đồng thời nỗ lực để cùng cất lên một tiếng nói chung.

Tất cả chúng ta đều xác định mình là một phần của cộng đồng ASEAN, nhìn thấy tương lai trong ASEAN và cùng hướng tới sự thịnh vượng chung trong ASEAN. Tôi cho rằng đây chính là bối cảnh bao quát tác động đến Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 47. Và hơn bao giờ hết, ở cấp độ nghị viện, ASEAN cần phải phản ứng thật nhanh chóng trước các mối đe dọa an ninh đối với khu vực của mình.

Năm 2026 là kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị Đông Nam Á (TAC). Hiệp ước này là một văn kiện mang tính chuẩn mực, ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các quốc gia thành viên ASEAN và tất cả các bên ký kết cấp cao. Vì vậy, các nước ASEAN phải tìm cách củng cố các nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiệp ước. Nếu chúng ta có thể đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đó, ASEAN sẽ bước vào thời kỳ vàng son của sự đoàn kết và hợp tác.

PV: Tổng Thư ký cho biết một số kết quả quan trọng có thể đạt được tại AIPA lần thứ 47?

Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya: Kết quả đầu tiên, cũng là kết quả rõ ràng nhất, chính là việc Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 sẽ nồng nhiệt chào đón Timor-Leste trở thành Nghị viện thành viên thứ 11 của AIPA. Tôi cho rằng đây là một hành trình mang tính lịch sử đối với cả Timor-Leste lẫn ASEAN.

Dù Timor-Leste là một quốc gia nhỏ về diện tích và dân số, nhưng quốc gia này sở hữu tiềm năng và nguồn lực to lớn, có thể góp phần củng cố ASEAN, cũng như tăng cường sự thịnh vượng, tình hữu nghị và hợp tác trong khu vực. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những đóng góp mà Timor-Leste sẽ mang lại cho ASEAN.

Thứ hai, chúng ta cũng sẽ chấp thuận hai nghị viện mới tham gia AIPA với tư cách là Nghị viện quan sát viên là Tây Ban Nha và Serbia. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn của AIPA với tư cách là một tổ chức liên nghị viện.

Thứ ba, chúng ta sẽ thông qua 38 nghị quyết của AIPA về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như các vấn đề về phụ nữ và thanh niên. Vì các nghị viện là cơ quan đại diện cho nhân dân, nên họ có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người dân và chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là tiếng nói của phụ nữ - những người chiếm hơn một nửa dân số.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ trẻ sẽ tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, cùng với vấn đề nước sạch, sẽ là chìa khóa quyết định hòa bình trên thế giới.

viet nam la mot thanh vien tich cuc va co nhieu dong gop trong aipa hinh anh 2
Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya trả lời phỏng vấn VOV

PV: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila. Tổng Thư ký đánh giá thế nào về đóng góp của Việt Nam trong AIPA nói chung và AIPA 47 nói riêng?

Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya: Việt Nam trở thành thành viên của AIPA đã được 31 năm và là một thành viên rất quan trọng, tích cực. Tôi nghĩ rằng cả thế giới hiện nay đều nhìn nhận Việt Nam như một nguồn cảm hứng cho sự phát triển kinh tế quốc gia, cũng như sự ổn định về chính trị.

Việt Nam có một xã hội rất ổn định, một cộng đồng hòa bình, cùng với đó là thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo. Sự ổn định và vững mạnh của một nước thành viên là nền tảng để tạo nên sức mạnh chung của AIPA.

Năm nay, Việt Nam đã đưa ra 4 dự thảo nghị quyết, bao gồm các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội và đặc biệt quan trọng là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị và vai trò lãnh đạo của họ. Tôi tin rằng Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 47 sẽ thông qua các nghị quyết do Việt Nam đề xuất.

PV: Vâng, xin cảm ơn Tổng Thư ký.

dai-su-ton-thi-ngoc-huong-truong-phai-doan-dai-dien-thuong-truc-viet-nam-tai-asean-tra-loi-phong-van.jpeg

Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN

VOV.VN - Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, đồng thời gặp gỡ, trao đổi, cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác khẳng định lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN.

Phạm Hà-Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

UNESCO ghi danh 2 di sản Việt Nam: Cơ hội quảng bá Việt Nam đến thế giới
UNESCO ghi danh 2 di sản Việt Nam: Cơ hội quảng bá Việt Nam đến thế giới

VOV.VN - 2 hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" (tỉnh Hưng Yên) và "Ma nhai trên núi Non Nước" (tỉnh Ninh Bình) của Việt Nam đã được đưa vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

UNESCO ghi danh 2 di sản Việt Nam: Cơ hội quảng bá Việt Nam đến thế giới

UNESCO ghi danh 2 di sản Việt Nam: Cơ hội quảng bá Việt Nam đến thế giới

VOV.VN - 2 hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" (tỉnh Hưng Yên) và "Ma nhai trên núi Non Nước" (tỉnh Ninh Bình) của Việt Nam đã được đưa vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyên gia châu Âu: Sức hút của Việt Nam với doanh nghiệp EU
Chuyên gia châu Âu: Sức hút của Việt Nam với doanh nghiệp EU

VOV.VN - Năm 2025, EU trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất ASEAN, trong khi Việt Nam là thị trường được nhiều doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động.

Chuyên gia châu Âu: Sức hút của Việt Nam với doanh nghiệp EU

Chuyên gia châu Âu: Sức hút của Việt Nam với doanh nghiệp EU

VOV.VN - Năm 2025, EU trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất ASEAN, trong khi Việt Nam là thị trường được nhiều doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự AIPA-47 tại Philippines

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 - 18/11/2026.

Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực
Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực

VOV.VN - Chiều 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu tại Phiên toàn thể lần thứ nhất.

Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực

Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực

VOV.VN - Chiều 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu tại Phiên toàn thể lần thứ nhất.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội