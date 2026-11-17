Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 17/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.

Việc Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi trở thành thành viên Diễn đàn APEC vào năm 1998, sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Trong đó, sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Đặc biệt, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của Diễn đàn APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026 thông qua các kênh Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị SOM; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Bên cạnh những đóng góp tích cực, sự tham gia hợp tác trong APEC cũng đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam với nhiều cơ hội phát triển về quan hệ chính trị, kinh tế-xã hội, góp phần phát huy nội lực, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua hợp tác APEC, Việt Nam đã mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ…; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương với các nền kinh tế thành viên, đặc biệt là với các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản.

Trong hơn 70 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Sau khi hai nước nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” (tháng 12/2023), quan hệ Việt - Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành, hình thành không khí hợp tác sôi động, hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng mở rộng, phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương.

Hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, thể dục, thể thao là những lĩnh vực hợp tác quan trọng và không thể tách rời trong toàn bộ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc. Cùng với đó, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động, đạt nhiều thành quả thiết thực.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về song phương và đa phương, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị nhận bàn giao vai trò chủ nhà APEC 2027; đồng thời thể hiện sự sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Đặc biệt thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, tích cực, toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Qua đó, đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.