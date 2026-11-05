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Việt Nam-Lào duy trì thường xuyên trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn

Thứ Năm, 17:06, 05/11/2026
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VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào; duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn.

Sáng nay (5/11), tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến chào đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, nhân dịp tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ XIII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

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Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến chào đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn đồng chí Vilay Lakhamphong dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đồng thời bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp, cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành, gắn bó và sự đón tiếp trọng thị của các lãnh đạo cũng như nhân dân Lào dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là sau hơn 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và trong thời gian đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng NDCM Lào.

Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Lào trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Việt Nam luôn coi thành công của Lào là niềm vui, nguồn động viên đối với mình và mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

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Quang cảnh buổi tiếp

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nêu bật nền tảng đặc biệt của quan hệ hai nước; khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Trong đó, quan hệ chính trị và sự tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng giữ vai trò nền tảng, định hướng tổng thể cho quan hệ giữa hai nước.

Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai Đảng, các bộ, ngành và địa phương, góp phần đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Về Hội thảo Lý luận lần thứ XIII giữa hai Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là cuộc hội thảo đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của hai Đảng, là hoạt động hợp tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng về tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước.

Với chủ đề “Đột phá phát triển và thúc đẩy hội nhập, kết nối chiến lược về kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”, hội thảo là dịp để hai bên cùng trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển; chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Đồng chí Vilay Lakhamphong hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề mới đang đặt ra trong quá trình phát triển; khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của phía Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai thực hiện Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cũng đánh giá cao cơ chế Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng được duy trì tổ chức thường niên với nhiều kết quả thiết thực; cho biết các kết quả và nội dung trao đổi tại mỗi kỳ hội thảo được phổ biến rộng rãi đến các tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương của Lào, qua đó góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo Lý luận lần thứ XIII có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Đánh giá Hội thảo diễn ra vào thời điểm hai Đảng đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng, đồng chí tin tưởng những kết quả đạt được sẽ góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, tăng cường sự gắn bó giữa hai Đảng, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam ngày càng bền chặt, sâu sắc và hiệu quả.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thảo Lý luận lần thứ XIII được tổ chức tại tỉnh Oudomxay; đánh giá cao sự quan tâm và công tác chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan Lào; bày tỏ tin tưởng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

PV/VOV-Vientiane
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