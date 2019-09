Việt Nam lên tiếng về thông tin Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông

Ngày 12/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Anh có kế hoạch điều tàu sân bay vào Biển Đông vào năm 2021, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, quan điểm của Việt Nam về tự do hàng hải và hàng không trên biển là rõ ràng và nhất quán và đã được thể hiện nhiều lần. Theo đó các hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế như được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: BBC.

"Việc nhiều quốc gia, tổ chức, báo giới và cá nhân vừa qua đã bày tỏ lập trường về những diễn biến nghiêm trọng đã diễn ra trên Biển Đông phản ánh sự quan tâm, quan ngại thực sự của cộng đồng quốc tế trước những hành động đơn phương, làm gia tăng căng thẳng, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh và sự phát triển của khu vực", bà Lê Thị Thu Hằng nói.



Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm: "Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải. Duy trì hòa bình, an ninh, trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác lập tại UNCLOS 1982 là mục tiêu lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của các quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế".

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu này vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Anh đang lên kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đi qua Biển Đông trong năm 2021. Tàu HMS Queen Elizabeth theo thiết kế có tải trọng lên đến 65.000 tấn và sẽ được trang bị tiêm kích thế hệ mới F-35./.