Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ-Anh tập trận chung ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 24/1, khi được đề nghị đưa ra bình luận về cuộc tập trận chung giữa Hải quân Anh và Hải quân Mỹ gần đây trên Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Mọi hoạt động ở Biển Đông của các nước cần phải tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và đóng góp vào mục tiêu chung này”.

Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 16/1, quân đội Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân nước này USS McCampbell và tàu khu trục HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành các hoạt động ở Biển Đông từ ngày 11-16/1.

Theo đó, hai tàu đã thực hiện các cuộc tập trận liên lạc, chiến thuật kết nối, trao đổi nhân sự nhằm mục đích “phát triển mối quan hệ” giữa lực lượng hải quân hai nước.

“Sự tham gia chuyên nghiệp của các đối tác Anh cho phép chúng tôi có cơ hội xây đắp mối quan hệ mạnh mẽ hiện có và học hỏi lẫn nhau. Đây là cơ hội hiếm có để làm việc với Hải quân Anh”, Allison Christy chỉ huy tàu USS McCampbell nói.

Thông báo về cuộc diễn tập cũng cho biết, tàu HMS Argyll đã được triển khai để “hỗ trợ... an ninh và ổn định khu vực”. Cả Mỹ và Anh đều tham gia cuộc diễn tập chống ngầm với đối tác Nhật Bản trong khu vực vào tháng 12/2018./.