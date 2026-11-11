Việt Nam- Nhật Bản ký thỏa thuận vay cho 2 dự án giá trị trên 40 tỷ Yên

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, đồng thời trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN - Nhật Bản và các sáng kiến hợp tác đa phương, qua đó góp phần tăng cường phối hợp, phát huy vai trò và tiếng nói của hai nước tại các Diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trên đà phát triển mạnh mẽ, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thực chất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Katsuki

Trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, hai bên tiếp tục trao đổi công hàm và ký thỏa thuận vay cho 2 dự án trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và năng lượng với tổng giá trị trên 40 tỷ Yên. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như ODA và đầu tư, hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tiềm năng, dư địa hợp tác còn rất lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, đặc biệt là các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường kết nối, phát huy thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho cả hai quốc gia.

Trao đổi về hợp tác đa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Katsuki đã thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) năm 2027 và trân trọng mời Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tham dự. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cảm ơn lời mời và đánh giá đây là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề tài chính, phát triển kinh tế khu vực và hợp tác đa phương.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới nhằm cụ thể hóa Tuyên bố Tầm nhìn chung về đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mời Bộ trưởng Katayama Katsuki tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2027. Bộ trưởng Katayama Katsuki cảm ơn và nhận lời mời tham dự.