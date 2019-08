Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?

Trả lời câu hỏi về thông tin tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đến Biển Đông, thăm Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/8 nói: "Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế của các nước trên vùng biển quốc tế".

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng nhóm tàu hộ tống. Ảnh: Stars and Stripes.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn các nước có đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu đó".



Trước đó, thông tin trên RT cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu sân bay duy nhất được hải quân Mỹ điều động đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã vào Biển Đông hôm 5/8. Ngày 6/8, Hải quân Mỹ đã đưa một nhóm quan chức Philippines lên con tàu sân bay này để quan sát cuộc diễn tập của hàng chục máy bay trên tàu, trong đó có cả F/A-18, máy bay do thám và các máy bay trực thăng khác.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thông báo tiến hành tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trong ngày 6-7/8. Cục an toàn hàng hải Trung Quốc đã phát cảnh báo hạn chế đi lại ở các vùng biển xung quanh nhưng không thông báo thêm chi tiết về các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước./.