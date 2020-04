“Việt Nam nổi lên như một câu chuyện thành công lớn trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19”, đó là nhận định của báo chí nước ngoài khi đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID19 của Việt Nam.

Trong bài viết có nhan đề "Phép màu Việt Nam - cách một dân tộc dũng cảm đánh bại đại dịch khủng khiếp” đăng trên trang tin “Mùa Xuân nước Nga” (Rusvesna) hôm 19/4, tác giả bài báo khẳng định, Việt Nam là một trong những ví dụ thành công nhất trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Bài “Tại Việt Nam, số ca mắc Covid-19 ít hơn 300 người và không có ca tử vong. Đây là lý do” trên trang NPR.org. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tác giả bài báo, thành công của Việt Nam được thể hiện rõ nhất là sự vào cuộc rất sớm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam và tất cả những biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ đã được người dân Việt Nam ủng hộ và thực hiện.

Bài báo kết luận, mặc dù dịch bệnh gây nhiều ảnh hưởng, song giới chuyên gia tin rằng, các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ phát triển mạnh và tiếp tục là một trong những đầu tàu cho nền kinh tế của khu vực châu Á.

Tờ Nhật báo Thế giới trẻ của Đức cuối tuần qua, có bài viết lý giải việc Việt Nam kiểm soát thành công sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trong bài viết trên trang 7 chuyên mục "Nước ngoài", Nhật báo Thế giới trẻ của Đức giải thích lý do số người mắc Covid-19 ở Việt Nam ít hơn đáng kể so với nhiều nước châu Âu và Mỹ, đó là do Việt Nam đã tiến hành cách ly tập trung nhanh chóng những người nhiễm virus SARS-Cov-2 cũng như áp dụng các biện pháp thích hợp trong việc cách ly các trường hợp tiếp xúc.

Với chủ trương phát hiện sớm nhiều nhất có thể và cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc, Việt Nam cho đến lúc này đã kiểm soát được tình hình. Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì những quy định nghiêm ngặt để chống dịch.

Việt Nam nổi lên như một câu chuyện thành công trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Dân trí

Đài NPR (Mỹ) cuối tuần qua cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Tại Việt Nam, số ca mắc Covid-19 ít hơn 300 người và không có ca tử vong. Đây là lý do”. NPR dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng, “kinh nghiệm đối phó với các đại dịch trước đây, việc thực thi nghiêm ngặt các chính sách giãn cách xã hội từ sớm và hành động quyết liệt của các nhà lãnh đạo” đã giúp Việt Nam đạt được thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) mới đây đưa tin, “sự minh bạch và chủ động ứng phó của Việt Nam trước đại dịch Covid-19 đã nhận được sự ca ngợi từ cả trong nước và quốc tế”. Bài viết cho biết, Việt Nam “nổi lên như một trong những câu chuyện thành công lớn trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19”./.